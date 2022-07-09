Уряд призначив Павла Козирєва заступником міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України - уповноваженим з питань внутрішньо переміщених осіб.
Про це у своєму Telegram-каналі повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.
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"Кадровий блок. Призначено: Козирєва Павла Генріховича заступником міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України - уповноваженим з питань внутрішньо переміщених осіб", - йдеться в повідомленні.
При цьому уряд звільнив Козирєва з посади заступника міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.
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