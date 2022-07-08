Проблема тимчасового житла для внутрішніх переселенців також зводиться до фінансування.

Останнім часом надходять скарги на те, що деякі установи почали виселяти переселенців просто на вулицю з тимчасового житла.

Про це повідомила віце-прем'єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.

"​​Сьогодні провели спеціальну нараду по ВПО. Цього разу щодо тимчасового житла для внутрішніх переселенців. Зрештою, проблема зводиться до фінансування. Будемо шукати гроші – і в бюджеті, і у міжнародних донорів", - наголосила вона.

За словами міністра, є ще одна проблема - наразі багато ВПО тимчасово проживають у школах, лікарнях, санаторіях та інших місцях компактного проживання, які прихистили людей в перші дні та тижні повномасштабної війни.

Верещук додала, що останнім часом надходять скарги на те, що деякі установи почали виселяти переселенців.

"Розумію, що можуть бути різні обставини та причини. Але, це неприпустимо, щоб людей виставляли просто на вулицю. Хочу, щоб мене зараз добре почули власники та керівники таких установ. Тобто, можна говорити лише про переселення (без погіршення умов), жодним чином не про виселення. Особливо напередодні осінньо-зимового періоду. Зрештою, на місці наших внутрішніх переселенців без житла міг опинитись кожен з нас", - зазначила очільниця Мінреінтеграції.

Вона закликала переселенців телефонувати на гарячу лінію міністерства (1548), якщо їх виселятимуть з місць компактного проживання.

Нагадаємо, у західних областях України шукають нові прихистки для внутрішньо переміщених осіб, які розміщуються в закладах освіти. Школи треба звільнити до початку навчання.

Зокрема, у Львові у закладах освіти проживає 2,5 тисячі людей (навесні їх було 20 тисяч). Їх планують переселити, аби звільнити школи до початку навчального року.

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