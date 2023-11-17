Керівництво російської колонії ігнорує скарги Данилович на жахливий біль у лівому вусі та не дає їй ліки, які передають батьки.

Громадянську журналістку Ірину Данилович, яку окупанти у тимчасово захопленому Криму незаконно засудили за сфабрикованою справою та згодом етапували до російської колонії, позбавляють медичної допомоги та утримують у антисанітарії.

Засуджена за надуманими обвинуваченнями до семи років позбавлення волі Данилович і досі не отримує кваліфікованої медичної допомоги, повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець із посиланням на батька журналістки Броніслава Даниловича.

За його словами, керівництво виправної колонії №7 міста Зеленокумськ Ставропольського краю РФ ігнорує скарги Данилович на жахливий біль у лівому вусі, через який вона може повністю втратити слух. Водночас, ліки, які передають батьки, до Ірини не доходять.

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Крім того, відомо, що жінку утримують у жахливих антисанітарних умовах: на 400 осіб передбачено лише п'ять водопровідних кранів на вулиці з крижаною водою. У їдальні колонії відсутнє мило, в їжу нерідко потрапляють таргани, у камерах дуже холодно, дахи протікають, а ув’язненим доводиться постійно ходити у зимових куртках.

Лубінець додав, що готує чергове звернення до своєї російської колеги Тетяни Москалькової з вимогою негайно звільнити Данилович та інших тяжкохворих українських політв’язнів.

"Росія піддає тортурам громадян України. Це є грубим порушенням Конвенції проти катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження і покарання; Міжнародного пакту про громадянські і політичні права, Європейської конвенції про права людини", - наголосив омбудсмен.

Ірина Данилович - що про неї відомо

Як повідомляв УНІАН, Ірина Данилович працювала медсестрою у тимчасово окупованому росіянами Криму. Вона також була громадянською журналісткою, співпрацювала з незалежними ЗМІ та висвітлювала теми прав медичних працівників, а також політичні судові процеси у Криму.

У квітні 2022 року Данилович викрали російські силовики та за надуманими підозрами ув'язнили до СІЗО в окупованому Сімферополі. Їй висунули звинувачення у "незаконному зберіганні вибухових речовин".

Журналістка неодноразова заявляла про тиск та погрози з боку російських силовиків. За її словами, це тривало з перших днів затримання. Крім того, ще під час свого перебування у СІЗО Данилович скаржилася на погіршення стану здоров’я. У жахливих умовах тримання в неволі у неї виник гострий отит, через що вона страждає від сильного болю у вусі та майже нічого не чує. Загальний стан журналістки також значно погіршився.

Наприкінці грудня 2022 року підконтрольний окупантам "Феодосійський міськсуд" у Криму засудив жінку до семи років позбавлення волі з відбуванням покарання у колонії загального режиму та штрафу у розмірі 50 тисяч рублів.

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