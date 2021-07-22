Обмеження діятимуть понад два місяці.

Україна обмежить рух транспорту на кордоні з Угорщиною. У пункті пропуску "Чоп" в Закарпатської області приступили до ремонту мосту через річку Тиса.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба Україна.

Обмеження діятимуть з 22 липня по 29 вересня і торкнуться смуг для вантажівок в Україну та з України на українській стороні моста.

Прикордонники зазначили, що рух вантажівок, легковиків, автобусів та мікроавтобусів здійснюватиметься реверсно по центру мосту по черзі.

Читайте такожДвоє росіян заради відпочинку в Одесі перепливли прикордонну річку Ворскла

Ремонт мосту проведуть відповідно до домовленостей між країнами.

Відносини України та Угорщини

Відносини України та Угорщини після прийняття восени 2017 року Верховною Радою нового закону Про освіту.

Угорщина блокує проведення засідань Комісії Україна - НАТО, заявляючи про нібито порушення прав угорців, які живуть в Україні, через положення закону, яким визначено, що мовою освітнього процесу в навчальних закладах є державна мова.

У Києві 24 лютого відбулося установче засідання українсько-угорської Міжвідомчої робочої групи з питань освіти. Учасники засідання досягли порозуміння щодо спільних намірів забезпечити якісні умови для здобуття шкільної освіти українцями угорського походження на Закарпатті.

25 лютого міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Угорщина готова обговорити з Україною втілення положень освітнього закону з урахуванням інтересів угорської меншини.

22 липня глава МЗС України Дмитро Кулеба та його Угорський колега Петер Сійярто підписали угоду між Кабінетом Міністрів України та Урядом Угорщини про взаємне визнання документів про освіту і наукових ступнів.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Анастасія Горбачова