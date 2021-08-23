Майстрині відтворили наряд із старовинних вишиванок.

Сьогодні в Одесі на пам'ятник Дюку де Рішельє надягли вишиванку і розгорнули на Потьомкінських сходах 30-метровий український прапор.

Як передає кореспондент УНІАН, на флешмоб, який відбувся в рамках Вишиванкового фестивалю, зібралося багато людей. На початку на Дюка надягли гігантську національну вишиванку.

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Як уточнили в оргкомітеті фестивалю, майстрині Світлана Наконечна та Олена Шушпанова відтворили наряд зі старовинних одеських вишиванок, зберігши автентичний малюнок вишивки. Інтерпретували тільки колорит, оскільки потрібно було зробити так, щоб він читався здалеку. В орнаменті присутні найпоширеніші кольори: червоний - як символ потужної енергії, чорний - землі і родючості, синій - потужний оберіг, який українці здавна вважали одним з найважливіших, оскільки він символізує небо і воду. Крім того, присутній зелений колір - символізує молодість, красу і безтурботність, жовтий - колір меду і пшениці, які означають достаток і радість.

Також учасники флешмобу розгорнули на Потьомкінських сходах, над якими стоїть Дюк, 30-метрове жовто-блакитне полотнище. До акції приєдналися військовослужбовці, учні Військово-морського ліцею ім. віце-адмірала Володимира Безкоровайного, військовослужбовці 363-го батальйону охорони оперативного командування "Південь" та інші. На Потьомкінських сходах грав оркестр 36-ї окремої бригади морської піхоти.

Нагадаємо, сьогодні біля Дюка затримали іноземця у футболці з триколором і написом "Росія", який ображав учасників флешмобу.

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Автор: Лариса Козова