Чоловік говорив англійською мовою. При цьому ображав учасників патріотичного флешмобу, назвавши їх нацистами.

У центрі Одеси затримали провокатора-іноземця у футболці з російською символікою.

Як повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Одеській області, до адміністративної відповідальності притягнуть 26-річного іноземця за порушення громадського порядку під час урочистостей з нагоди Дня Державного прапора на Приморському бульварі.

Як наголошується, сьогодні під час розгортання прапора України на Потьомкінських сходах чоловік поводився зухвало і провокував конфлікт з громадянами, які приєдналися до заходу.

Не реагуючи на вимоги правоохоронців припинити хуліганство, чоловік намагався втекти, як тільки його запросили до відділення поліції.

Читайте такожФабрика під Києвом виготовляла новорічні прикраси з логотипом армії РФ, після скандалу – вибачилась (відео)Зараз правопорушник дає з цього приводу пояснення в територіальному відділі поліції. Відносно нього будуть складені протоколи за статтями 173 (дрібне хуліганство) і 185 (Злісна непокора законному розпорядженню або вимозі поліцейського) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

У соціальних мережах очевидці повідомили, що молодий чоловік прийшов на Приморський бульвар, де учасники патріотичного флешмобу одягали в вишиванку пам'ятник Дюку де Рішельє. На чоловікові була футболка з російським триколором і написом "Росія".

Невідомого передали співробітникам поліції.

Як наголошується, він заявив, що просто - турист, є громадянином США і повинен зв'язатися з президентом США Джо Байденом. Чоловік також стверджував, що його "оточують нацисти", що поліцейським подобаються нацисти, що у нього немає зброї та інше. Очевидці кажуть, що мова невідомого нагадувала набір завчених фраз. У те, що трапилося розбирається поліція.

Як раніше повідомляв УНІАН, користувачка під нікнеймом s_0f_ff.a_ виклала в Instagram Stories ролик, як вона разом з подругами підпалюють футболку з гербом.

Автор: Лариса Козова