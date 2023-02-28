Комендантську годину з 1 березня буде скорочено.

На Одещині з 1 березня 2023 року буде змінена тривалість комендантської години. Про це повідомив очільник Одеської обласної військової адміністрації Максим Марченко.

"З 1 березня 2023 року запроваджено на території Одеси та Одеської області комендантську годину з 00.00 години до 05.00 години ранку", – йдеться у повідомленні.

В ОВА додали, що під час комендантської години заборонено перебування людей на вулицях та в інших громадських місцях без спеціально виданих перепусток і посвідчень.

Відео дня

Наразі в Одесі та Одеській області комендантська година триває з 23.00 до 5.00.

Новини Одеської області

27 лютого Служба безпеки України повідомила, що в Одесі було викрито агентурну мережу ФСБ Росії. Один із затриманих виявився помічником підсанкційного депутата з окупованого Криму.

Ввечері 24 лютого в Одесі сталася пожежа в Артилерійському парку. Рятувальники виявили там тіла двох загиблих.

Декількома днями раніше на Одещині винесли вирок росіянину, який підтримав вторгнення РФ в Україну. Примітно, що у вироку суду, де наводиться обґрунтування винуватості росіянина, словосполучення "Російська Федерація" прописано як "російська педерація".

Вас також можуть зацікавити новини: