Зрадник збирав розвіддані про місця базування і переміщення підрозділів Сил оборони та "звітував" про результати ворожих повітряних атак на українські об’єкти.

В Одесі викрили агентурну мережу ФСБ, серед затриманих – помічник підсанкційного депутата з тимчасово окупованого Криму.

Як повідомляє Управління Служби безпеки України в Одеській області, зловмисники розвідували місця дислокації стратегічно важливих об’єктів оборонно-промислового комплексу України. Також вони коригували російські ракетні удари по критичній інфраструктурі Одеського регіону, у тому числі енергогенеруючих підприємствах.

Зокрема, зрадником виявився місцевий житель, помічник одного з депутатів так званого кримського парламенту Костянтина Мальчікова.

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"Встановлено, що одесит періодично відвідував український півострів, де володіє базою відпочинку. Під час однієї з таких поїздок до повномасштабного вторгнення його завербував кадровий співробітник ФСБ Костянтин Шилов. Саме за його завданням торік після 24 лютого російський агент намагався виявити локації українських підприємств на Одещині, які виготовляють оборонну продукцію для потреб ЗСУ", - йдеться у повідомленні.

Крім того, він збирав розвіддані про місця базування і переміщення підрозділів Сил оборони та "звітував" про результати ворожих повітряних атак на українські об’єкти.

Для збору інформації чоловік виходив на місцевість, а також створив анонімний Телеграм-чат. До нього залучив своїх "однодумців", які інформували "адміністратора" про помічену українську військову техніку.

Слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Іншим учасником агентурної мережі ФСБ виявився прокремлівський блогер Олександр Сініцин, який з 2014 року переховується від правосуддя в російському місті Рязань.

Раніше він був позаштатним кореспондентом центральних телеканалів РФ, серед яких – "Russia today" та медіагрупа "Росбізнесконсалтинг".

Після виїзду до Росії він створив пропагандистський Телеграм-канал "Типова Одеса", де продовжив поширювати деструктивний контент.

Наразі проросійському пропагандисту готується повідомлення про підозру за ст. 436-2 Кримінального кодексу України.

Затримання зрадників в Одесі - останні новини

Служба безпеки України знешкодила агентуру ФСБ, яка "наводила" російські ракети на лікарні у південних регіонах України. Під час оперативних дій затримано шістьох російських агентів.

На Одещині засудили росіянина, який в соціальних мережах підтримав військове вторгнення РФ в Україну.

Також в Одеській області напередодні затримали зрадника, який розвідував позиції української протиповітряної оборони поблизу Чорного моря.