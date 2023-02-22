У вироку районний суд вказав державу-агресора, замінивши у слові "федерація" першу букву на "п".

Овідіопольський районний суд Одеської області засудив до умовного строку покарання росіянина, який в соціальних мережах підтримав військове вторгнення РФ в Україну.

Як йдеться у вироку суду, фігурант є громадянином РФ, уродженцем с. Покровське Ростовської області, який проживає в Україні.

Встановлено, що в липні 2022 року він у соціальний інтернет-мережі "Однокласники" розповсюджував матеріали з закликами зміни державного кордону України, виправдовував військове вторгнення РФ тощо. Зокрема, робив репости публікації у вигляді зображення ганчірки з трьома горизонтальними однаковими смугами блакитного, синього та червоного кольору, поверх якого нанесено знак (герб) з написом на ньому "Луганская народная республіка". Над цим зображенням був текст: "Сьогодні, 2 липня 2022 року, луганська народна республіка силами армії лнр і рф повністю звільнена від нацистських загарбників. УРА товариші! Ура!".

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Також фігурант зробив репост публікації у вигляді зображень чоловіків у російській військовій формі з написом: "У Москві з'явилася "площа днр", територія поряд із посольством США тепер називатиметься "площа донецької народної республіки" тощо.

Чоловік свою вину визнав.

Суд визнав його винним у скоєнні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 110, ч. 2 ст. 436-2 КК України. Йому призначено покарання у вигляді позбавлення волі на 5 років без конфіскації майна з іспитовим строком 3 роки.

При цьому у вироку, в якому суд наводить аргументи винуватості фігуранта, словосполучення "Російська Федерація" прописано як "російська педерація".

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