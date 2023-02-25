Особи загиблих встановлюються.

В Одесі під час гасіння пожежі в парку знайдено двох загиблих людей.

Про це повідомляє прес-служба Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України в Одеській області.

Зазначається, що 24 лютого, приблизно о 21:30, надійшло повідомлення про пожежу в Артилерійському парку.

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"По прибуттю на місце виклику рятувальників було встановлено, що горить суха трава та сміття на відкритій території парку. Під час гасіння пожежі виявлено двох загиблих осіб, анкетні дані яких встановлюються", - йдеться в повідомленні.

О 21:53 пожежу ліквідовано на площі 20 кв. м. Ймовірна причина пожежі - необережне поводження з вогнем невстановленою особою (особами).

Правоохоронці проводять відповідні невідкладні заходи.

Новини Одеси

Вранці 4 лютого на одному з ключових об’єктів енергетичної інфраструктури Одеського району сталася аварія, виникла пожежа. Внаслідок аварії частина району та Одеси залишились без світла.

Пізніше стало відомо, що серйозна аварія трапилася через те, що вийшло з ладу обладнання, яке неодноразово відновлювали після ракетних атак російських окупантів.

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