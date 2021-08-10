ЛГБТ акцентують на проблемах безпеки і закликають всіх небайдужих приєднатися до акцій.

В Одесі представники ЛГБТ хочуть 28 серпня провести ходу в рамках фестивалю квір-культури "ОдессаПрайд-2021".

Як повідомили кореспонденту УНІАН в його оргкомітеті, в цьому році фестиваль відбудеться з 24 по 29 серпня. Його слоган - "Жити вільно - жити без страху!"

Зазначається, що після подій минулорічного фестивалю квір-культури, коли представники деяких організацій атакували учасників публічної акції, в цьому році вирішено зробити центральною темою заходу проблему безпеки людей в Україні. Зокрема, їхню безпеку під час проведення мирних акцій.

"Проблеми насильства, правової незахищеності, бездіяльності правоохоронних органів, корумпованості судової системи - це те, що стосується не тільки представників окремих соціальних груп. Використовуючи майданчик "ОдесаПрайд - 2021", ми хочемо говорити про проблему насильства та безпеки, вільного життя в Україні не тільки для ЛГБТ, але й для всіх людей, включаючи різні етнічні групи", - йдеться в повідомленні.

Читайте такожСтало відомо, скільки часу знадобиться на очищення Софійської площі після дрифтуВ оргкомітеті закликають всіх небайдужих громадян приєднатися до прайд-заходів.

Як повідомляв УНІАН, 30 серпня 2020 року в Одесі прихильники "традиційних сімейних цінностей" напали на учасників акції ЛГБТ, яку хотіли провести в рамках фестивалю квір-культури "ОдессаПрайд-2020" замість традиційного "Маршу рівності". Серед учасників акції були постраждалі.

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Автор: Лариса Козова