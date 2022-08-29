Для забезпечення безпеки населення час початку комендантської години в області перенесли на годину раніше.

В Полтавській області збільшили тривалість комендантської години з 1 вересня.

Про це у Facebook повідомила Полтавська ОВА.

"На Полтавщині змінюється тривалість комендантської години. З 1 вересня по всій області вона починатиметься з 22:00 й триватиме до 05:00. Після чергових консультацій із правоохоронцями й військовими Рада оборони області ухвалила відповідне рішення", - йдеться у повідомленні.

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В ОВА уточнили, що питання тривалості комендантської години розглянули за ініціативою правоохоронних органів, які звернули увагу на збільшення кількості правопорушень у вечірній час. Для забезпечення безпеки населення час початку комендантської години в області перенесли на годину раніше.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що на Полтавщині із каналізаційного колектора врятували півторарічне маля. Поки рятувальники їхали, дитина трималася за держак лопати, щоби не впасти глибше.

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