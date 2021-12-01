Український парламент ухвалив Постанову про присудження щорічної Премії Верховної Ради найкращим учасникам зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання (ЗНО), здобутих на основі повної загальної середньої освіти, за 2021 рік (№6254).
Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосували 303 народних депутати із 341, зареєстрованого в сесійній залі.
Відповідно до постанови, цю премію отримують 30 осіб. Розмір премії - 100 тис. грн кожному.
Як зазначив, представляючи це питання, голова Комітету ВР з питань освіти, науки та інновацій, народний депутат від "Слуги народу" Сергій Бабак, премія зараз присуджується вперше.
"Її отримають 30 юнаків і дівчат, які закінчили школу в поточному році, найкраще склали зовнішнє незалежне оцінювання з 4-х предметів. При цьому, отримали не менше ніж 790 балів, зокрема, 200 балів за щонайменше один з цих навчальних предметів, а також вступили на навчання до українських університетів", - пояснив Бабак.
Депутат наголосив, що серед претендентів на премію є одна особа, яка набрала 200 балів з трьох предметів.
"Кожен з цих 30 молодих людей отримає 100 тисяч гривень від Верховної Ради України", - зазначив голова Комітету.
Читайте такожШколяра в Північній Кореї засудили до 14 років за перегляд 5 хвилин фільмуВін також додав, що у списку найбільше представників Львова (8) та Києва (5). Половина зі списку вирішила навчатися не в рідних містах, а в університетах інших міст, зокрема, в КНУ ім. Т. Г.Шевченка в Києві.
Як повідомляв УНІАН, основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання 2022 року відбудеться з 23 травня до 17 червня. Реєстрація триватиме з 1 лютого до 9 березня.
Не пізніше 29 квітня у зареєстрованих учасників з’явиться можливість завантажити зі своїх інформаційних сторінок запрошення-перепустки, де буде зазначено час і місце проведення тестувань.
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