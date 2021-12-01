Така премія присуджуватиметься вперше.

Український парламент ухвалив Постанову про присудження щорічної Премії Верховної Ради найкращим учасникам зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання (ЗНО), здобутих на основі повної загальної середньої освіти, за 2021 рік (№6254).

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосували 303 народних депутати із 341, зареєстрованого в сесійній залі.

Відповідно до постанови, цю премію отримують 30 осіб. Розмір премії - 100 тис. грн кожному.

Як зазначив, представляючи це питання, голова Комітету ВР з питань освіти, науки та інновацій, народний депутат від "Слуги народу" Сергій Бабак, премія зараз присуджується вперше.

"Її отримають 30 юнаків і дівчат, які закінчили школу в поточному році, найкраще склали зовнішнє незалежне оцінювання з 4-х предметів. При цьому, отримали не менше ніж 790 балів, зокрема, 200 балів за щонайменше один з цих навчальних предметів, а також вступили на навчання до українських університетів", - пояснив Бабак.

Депутат наголосив, що серед претендентів на премію є одна особа, яка набрала 200 балів з трьох предметів.

"Кожен з цих 30 молодих людей отримає 100 тисяч гривень від Верховної Ради України", - зазначив голова Комітету.

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Як повідомляв УНІАН, основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання 2022 року відбудеться з 23 травня до 17 червня. Реєстрація триватиме з 1 лютого до 9 березня.

Не пізніше 29 квітня у зареєстрованих учасників з’явиться можливість завантажити зі своїх інформаційних сторінок запрошення-перепустки, де буде зазначено час і місце проведення тестувань.

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Автор: Таня Поляковська