Мовний омбудсмен сказав, який штраф можуть накласти на ЗМІ, які порушать нову норму закону про мову.

В Україні нещодавно почала діяти нова норма мовного закону, яка стосується роботи засобів масової інформації, і тепер у певному разі за її порушення буде накладатися штраф.

Якщо ЗМІ упродовж року декілька разів порушать нову норму мовного закону, то їх оштрафують, розповів мовний омбудсмен Тарас Кремінь в ефірі каналу "Україна 24".

За його словами, максимальний штраф становить 500 неоподаткованих мінімумів доходів громадян (неоподатковуваний мінімум встановлено на рівні 1 240 грн 50 копійок).

"Законом визначено, що вони спочатку повинні проводити заходи державного контролю. Якщо протягом року таких порушень буде зафіксовано декілька – це штраф від 400 до 500 неоподаткованих мінімумів доходів громадян", – поділився омбудсмен.

Читайте такожКремінь розповів, чому в Україні досі нікого не оштрафували за порушення закону про мовуНагадаємо, наприкінці квітня 2019 року парламент України ухвалив закон "Про забезпечення функціонування української мови як державної". Статті цього закону впроваджуються поетапно.

З 16 січня 2022 року в нашій країні набула чинності нова норма мовного закону, згідно з якою всі друковані ЗМІ мають мати україномовну версію.

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