За прийняття відповідного законопроекту у першому читанні проголосував 231 депутат.

Верховна Рада підтримала в першому читанні зміни до закону про загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

Як передає кореспондент УНІАН, за прийняття у першому читанні проекту закону "Про внесення змін до Закону України "Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування" (нова редакція) та інших законодавчих актів України" (№3663) проголосував 231 народний депутат за необхідного мінімуму у 226 голосів.

Згідно з пояснювальною запискою, законопроект пропонує об’єднати адміністративні структури Пенсійного фонду та Фонду соціального страхування задля скорочення адміністративних видатків та покращення виконання ключових функцій, пов’язаних зі здійсненням страхових виплат.

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При цьому законопроектом передбачено затверджувати за кожним з видів соціального страхування власну частку єдиного соціального внеску та складати окремі бюджети, що покращить обґрунтованість використання коштів та створить стимули до запровадження заходів, які зменшують соціальні ризики за кожним видом соціального страхування.

Також законопроектом пропонується врегулювати питання зарахування коштів від реалізації майна фондів соціального страхування на поповнення дохідної частини спеціальних бюджетів за видами соціального страхування.

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Автор: Катерина Жирій