Військкомат відмовив студенту у відстрочці: що вирішив суд

У ТЦК пояснили відмову тим, що студент нібито був в оперативному резерві після проходження строкової служби.

У Львові суд зобов’язав Територіальний центр комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) повторно розглянути заяву студента, якому відмовили у наданні відстрочки через нібито статус резервіста.

Як пише Судово-юридична газета, Львівський окружний адміністративний суд розглянув позов військовозобов’язаного до ТЦК та СП щодо оскарження рішення про відмову у наданні відстрочки від мобілізації. Позивач, зокрема, вимагав скасувати рішення комісії ТЦК та СП та зобов’язати повторно розглянути його заяву про надання відстрочки на підставі навчання за денною формою у виші.

Згідно з матеріалами справи, позивач проходив строкову військову службу до травня 2024 року, а після звільнення його поставили на військовий облік у ТЦК та СП. Із вересня того ж року чоловік навчається за денною формою у закладі вищої освіти за програмою бакалавра. Навчання триватиме до червня 2027-го, й ці обставини підтверджувалися документами навчального закладу та довідкою з Єдиної державної електронної бази з питань освіти.

У серпні 2025 року студент подав заяву про надання відстрочки від мобілізації на підставі пункту 1 частини 3 статті 23 Закону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію". Пізніше він повторно звернувся через ЦНАП, додавши довідку з ЄДЕБО, військово-обліковий документ та документи з навчального закладу.

Однак комісія ТЦК та СП відмовила заявнику у відстрочці. Серед причин військкомат назвав нібито неповний пакет документів, а також наявність інформації з Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів про те, що заявник перебуває в оперативному бойовому резерві. На думку відповідача, це унеможливлювало надання відстрочки без зміни його статусу.

У суді представники ТЦК наполягали, що право на відстрочку за статтею 23 закону мають лише військовозобов’язані, тоді як позивач обліковується як резервіст. Також зазначалося, що після звільнення зі строкової служби його було зараховано до оперативного резерву, а сам студент не вжив заходів для зміни свого статусу. Водночас чоловік це заперечив – за його словами, у військово-обліковому документі, сформованому через застосунок "Резерв+", він вказаний саме як військовозобов’язаний. Крім того, він наголосив, що не укладав контракту про проходження служби у військовому резерві та не надавав згоди на таку службу.

Що встановив суд

Суд дійшов висновку, що позивач послідовно здобував освіту: спочатку отримав кваліфікацію кваліфікованого робітника, потім диплом молодшого спеціаліста, а згодом вступив на бакалаврську програму. Таким чином, він здобував вищий рівень освіти, ніж раніше, а отже відповідав вимогам пункту 1 частини 3 статті 23 Закону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".

Суд також встановив, що факт навчання за денною формою підтверджувався довідкою з ЄДЕБО, яка відповідно до постанови Кабміну №560 є належним документом для підтвердження права на відстрочку.

Розглядаючи доводи ТЦК про перебування позивача в оперативному резерві, суд звернув увагу, що Порядок №560 регулює процедуру надання відстрочки як військовозобов’язаним, так і резервістам. Водночас матеріали справи не підтверджують належність позивача до військового оперативного резерву у розумінні законодавства. Зокрема, суд наголосив, що зарахування до оперативного резерву пов’язується з укладенням контракту про проходження служби у резерві. Однак доказів укладення такого контракту чи надання позивачем згоди на службу у резерві надано не було.

Також у наказі про звільнення зі строкової служби не містилося відомостей про зарахування до оперативного резерву. Натомість у документі з "Резерв+" категорія обліку була визначена як "військовозобов’язаний", а не "резервіст".

Окремо суд погодився з доводами позивача про те, що ТЦК фактично переклав на нього негативні наслідки власних внутрішніх процедур щодо формування картотеки оперативного резерву, що призвело до обмеження гарантованого законом права на відстрочку.

Рішення суду

За результатами розгляду справи суд визнав, що відмова у наданні відстрочки через необхідність зміни статусу на військовозобов’язаного не відповідає вимогам законодавства.

Рішення комісії ТЦК та СП було визнано протиправним та скасовано. Водночас суд зазначив, що не може самостійно вирішувати питання про надання відстрочки, оскільки це належить до компетенції відповідної комісії ТЦК та СП, тому зобов’язав відповідача повторно розглянути заяву позивача разом із поданими документами та ухвалити нове рішення. Крім того, за рахунок бюджетних асигнувань відповідача на користь позивача стягнуто 605,60 грн судового збору.

Які документи можуть вимагати ТЦК, а які – поліція

За інформацією адвокатки Юлії Антонюк, під час мобілізаційних заходів перевіряти військово-облікові документи можуть представники ТЦК та СП, працівники поліції, а в окремих випадках – представники Державної прикордонної служби.

Вона зазначила, що представники ТЦК мають право перевіряти саме військово-облікові документи відповідно до постанови Кабміну №560. Водночас вимагати документи для встановлення особи та застосовувати передбачені законом заходи, зокрема затримання, можуть лише поліцейські.

