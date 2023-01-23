Зокрема, це має відбутися якнайшвидше після виконання Україною рекомендацій та позитивної оцінки Єврокомісії.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявляє, що Україна має намір розпочати передвступні переговори з Європейським Союзом до кінця поточного року.

Про це Кулеба заявив сьогодні під час онлайн-виступу на Раді міністрів закордонних справ ЄС.

Зокрема, Україна розраховує на відчутні практичні результати саміту Україна-ЄС, а також позитивну оцінку виконання рекомендацій Єврокомісії, яка зробить можливим початок передвступних переговорів вже у 2023 році.

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"Ми маємо високі очікування від саміту Україна-ЄС 3 лютого та спільного засідання уряду України та Коледжу ЄС напередодні саміту. Ми розраховуємо на відчутні практичні результати обидвох подій", - зазначив Кулеба.

Також Кулеба нагадав, що Україна фіналізує виконання рекомендацій Єврокомісії та розраховує на позитивну доповідь Європейської комісії цієї весни. Він наголосив, що Україна також очікує включення позитивної оцінки своїх зусиль з виконання рекомендацій у підсумкову декларацію саміту Україна-ЄС.

"Ми переконані, що передвступні переговори мають початися якнайшвидше після виконання Україною рекомендацій та позитивної оцінки Єврокомісії. Україна докладає максимум зусиль, і я переконаний, що ми маємо почати передвступні переговори до кінця 2023 року. Жодні ігри чи вузькі політичні інтереси не мають стати на заваді", - наголосив глава МЗС України.

Вступ України до ЄС

Як повідомляв УНІАН, 23 червня 2022 року Європейська рада надала Україні статус кандидата на членство у Європейському Союзі.

Водночас Єврокомісія представила рекомендації щодо впровадження необхідних реформ, які Україна повинна втілити. Зокрема, серед цих рекомендацій – пришвидшення відбору суддів Конституційного суду, продовження втілення реформи системи правосуддя, боротьба з корупцією і відмиванням коштів, демонстрація відчутних результатів закону про деолігархізацію, узгодження аудіовізуального законодавства з європейським, схвалення і втілення закону про національні меншини тощо.

Глава Представництва ЄС в Україні Матті Маасікас заявив, що переговори щодо вступу України до ЄС обговорять на наступному саміті.

17 січня 2023 року президент Володимир Зеленський заявив, що Україна найближчим часом завершить виконання рекомендацій Єврокомісії для набуття членства в ЄС.

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