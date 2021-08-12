Всього в Україні планують відкрити до кінця року 40 магазинів.

Мережа супермаркетів з Російської Федерації Mere все ж запустилася в Україні. Перший магазин відкрився в червні.

Про це розповів колишній директор з розвитку Mere в Україні Артем Хоменко в коментарі LIGA.net.

За його словами, поки що магазини мережі працюють в Нікополі та Павлограді в Дніпропетровській області, а всього до кінця року мають намір відкрити 40 супермаркетів. Він зазначив, що згідно з планами компанії, магазини повинні відкрити в Дніпропетровській та Київській областях вже найближчим часом.

Хоменко вказав, що українська влада перешкоджала відкриттю мережі супермаркетів.

Читайте такожУ Києві власник збройових магазинів з охороною напавши на інспектора з паркування – соцмережі (фото)За даними Retailers.ua, магазини планують відкрити у Білій Церкві, Чернівцях та Миколаєві.

Як раніше повідомляв УНІАН, 14 червня стало відомо, що до кінця місяця планується відновлення магазину MERE в Миколаєві, який був закритий у 2020 році. Крім того, в планах мережі значиться відкриття 40 магазинів по всій Україні до кінця року.

Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич на закиди Данилова відмітив, що у міської влади немає законних повноважень перешкоджати відновленню роботи магазину.

У свою чергу секретар РНБО Олексій Данилов заявив, що намір російської мережі дискаунтерів "Світлофор" відкрити свій магазин MERE в місті Миколаєві є операцією спецслужб Російської Федерації.

Автор: Анастасія Горбачова