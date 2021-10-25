Окрім цього, у застосунку можна згенерувати підробний COVID-сертифікат.

В Україні з'явилася фейкова "Дія", яку продають підліткам, охочим придбати алкоголь та цигарки. Розробники застосунку оцінили своє "творіння" у 120 гривень. За ці гроші підлітки нібито можуть створити фейкові документи та навіть підробити COVID-сертифікати.

Про це повідомляється у Telegram-каналі "Катарсис".

Так, у мережі з'явилося оголошення про продаж доступу до фейкового застосунку "Дія". Розробники вважають, що цей додаток нібито допоможе підліткам, які хочуть купити спиртні напої та цигарки, проте не досягли повноліття.

У застосунку можна зробити не тільки паспорт. Також фейкова "Дія" може забезпечити власника підробними COVID-сертифікатами, студентським квитком і навіть водійськими правами. Проте такі документи не допоможуть. При першому скануванні штрихкодів будь-яка людина зможе виявити підробку.

Читайте такожСестра Савченко прокоментувала скандал з фейковим COVID-сертифікатом (відео)Своє "творіння" розробники оцінили в 120 гривень. Проте власники застосунку точно не врахували, що їх фейкова "Дія" не тільки порушує закон. Такий додаток може принести багато проблем тим, хто буде намагатися скористуватися підробними документами.

УНІАН не рекомендує використання фейкової "Дії". Як відомо, генеральний прокурор України Ірина Венедіктова розповіла, що "фейкові сертифікати – гра в рулетку з повним барабаном". Вона пообіцяла усім, хто матиме підробні довідки про вакцинацію, кримінальну відповідальність.

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Автор: Поліна Кузенко