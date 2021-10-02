Українсько-американські навчання "Rapid Trident-2021" є завершальним етапом інтенсивних щорічних заходів з підготовки підрозділів Сухопутних військ ЗС України.

В Україні завершилися українсько-американські військові навчання "Rapid Trident - 2021", у яких взяли участь загалом представники 15 країн.

Про це повідомляє Міністерство оборони України.

Зазначається, що до навчань були залучені понад 6000 особового складу, декілька сотень одиниць бойової техніки, зокрема, українська авіація та від країн НАТО.

"Підрозділи та штаби Збройних сил України, США, країн НАТО і держав-партнерів досягли взаємосумісності, до якої прагнули. Ми можемо діяти разом на землі та у повітрі, створюючи нову архітектуру колективних оборонних дій. Тож навчання "Rapid Trident-2021" досягли своїх цілей", - зазначив співкерівник навчань бригадний генерал Владислав Клочков.

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Українсько-американські військові навчання "Rapid Trident-2021" є завершальним етапом інтенсивних щорічних заходів з підготовки підрозділів Сухопутних військ ЗС України.

Вони мають винятково оборонний характер та спрямовані на посилення національних оборонних спроможностей, відпрацювання спільних дій, поглиблення взаємосумісності зі Збройними силами США та інших держав-партнерів.

Церемонія закриття військових навчань "Rapid Trident-2021", які тривали з 20 вересня, відбулась на базі Міжнародного центру миротворчості та безпеки.

Як повідомляв УНІАН, в Україні розпочалися стратегічні командно-штабні навчання "Об’єднані зусилля – 2021" за участі 15 країн.

Автор: Інна Андаліцька