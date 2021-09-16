Основною метою навчань Rapid Trident є підготовка до спільних дій у складі багатонаціональних сил під час коаліційних операцій.

На Львівщині з 20 вересня до 1 жовтня пройдуть міжнародні навчання Rapid Trident-2021, у яких візьмуть участь 6 тисяч військових із 15 країн-партнерів.

Про це повідомляє прес-служба Сухопутних військ Збройних сил України.

"Навчання Rapid Trident-2021 – важливий крок України на шляху до НАТО, вони мають підвищити рівень підготовки й оперативності українських військ, а також покращать сумісність штабів Збройних Сил України, США та інших членів НАТО і держав-партнерів", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що вперше в історії Rapid Trident-2021 відбудуться тактичні навчання багатонаціонального батальйону з бойовою стрільбою. Окрім цього, заплановано спільне десантування українських та американських десантників з літака військово-транспортної авіації США Lockheed C-130 Hercules.

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Військові навчання пройдуть на базі Міжнародного центру миротворчості та безпеки Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного.

Раніше УНІАН повідомляв, що в ході навчань Rapid Trident-2021 у рамках програми перевірки та зворотного зв'язку концепції оперативних здібностей планується провести оцінку шести підрозділів ЗС України.

Крім того, планується залучення оперативно-тактичних безпілотних літальних апаратів, які будуть злітати з території Польщі, будуть перелітати через державний кордон і виконувати завдання в інтересах військ.

Військові навчання Rapid Trident

Уперше навчання Rapid Trident ("Швидкий тризуб") відбулись у 2006 році. Вони проходять у межах програми "Партнерство заради миру" за участю військових країн НАТО. Їхньою основною метою є підготовка до спільних дій у складі багатонаціональних сил під час коаліційних операцій.

Минулого року у військових маневрах Rapid Trident-2020 брали участь понад 4 тисячі військових із 9 країн світу. Окрім України та США, у навчанні взяли участь представники Великої Британії, Литви, Німеччини, Данії, Канади, Польщі, Румунії, командування НАТО, а також особовий склад LITPOLUKRBRIG - Литовсько-польсько-української бригади імені Великого гетьмана Костянтина Острозького.

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Автор: Олександр Топчій