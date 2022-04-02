Кабмін прийняв рішення, яке стосується виплат захисникам України.

У пятницю, 1 квітня, на засіданні Кабміну було ухвалено рішення про внесення змін до постанови уряду від 28 лютого 2022 року №168 "Питання деяких виплат військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу, поліцейським та їхнім сім’ям під час дії воєнного стану".

Відповідні прийняті зміни дозволять, зокрема, виплачуватимуть захисникам і захисницям, які лікуються від отриманих поранень, "бойові" 100 тисяч гривень, повідомили в Міноборони.

У відомстві додали, що до наказів про виплату додаткової винагороди, збільшеної до 100 тис. грн, включати осіб, які:

у зв’язку з пораненням, пов’язаними із захистом Батьківщини, перебувають на стаціонарному лікуванні в закладах охорони здоров'я, включаючи час переміщення з одного в інший лікарняні заклади, або ж перебувають у відпустці для лікування після тяжкого поранення за висновком військово-лікарської комісії;

осіб, захоплених у полон (заручників), а також відправлених в нейтральні держави чи безвісно відсутніх;

осіб, які загинули або померли внаслідок отриманих травм чи поранень - за весь місяць, у якому особа загинула.

Окрім цього, документ дозволить врегулювати порядок грошового розподілу одноразової допомоги уразі загибелі особи та визначення повного кола осіб, які мають право на одноразову грошову допомогу.

Нагадаємо, Росія вдерлася на територію України рано вранці 24 лютого.

Супротивник спершу бомбив військові об'єкти, а потім атакував і мирні населені пункти, зокрема, Київ, Харків, Херсон, Чернігів, а також Маріуполь.

Раніше повідомлялося, що в нашій країні грошове забезпечення учасників бойових дій складатиме 100 тис. грн на місяць, не рахуючи премій за знищену техніку тощо. Виплати захисникам України вирішили робити на випередження, щоб воїни відчували себе захищеними.

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