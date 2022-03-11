Жінка народила хлопчика Матвія, вони почуваються добре.

У селі Кандибине Миколаївської області медсестра і міський акушер-гінеколог прийняли пологи по відеозв'язку через погрози обстрілів з боку окупантів.

Під час комендантської години почалися термінові пологи у мешканки села Кандибине за 45 км від Миколаєва, повідомляє "Парламент.uа".

Окупанти, погрожуючи розстрілом, не дозволили породіллі дістатися до найближчої лікарні. Тому обласне і міське управління охорони здоров'я організували відеозв'язок між медсестрою 1 пологового будинку Миколаєва, яка проживає в Кандибиному, - Тетяною Павловою - і міським акушер-гінекологом Людмилою Чиняковою.

Жінка народила хлопчика Матвія, вони почуваються добре.

Вагітну дівчину з Маріуполя, яка потрапила на моторошні кадри після бомбардування, цькують у мережі росіяни. Вони знайшли сторінку Маріанни в Instagram і звинувачують її в тому, що вона нібито спеціально прийшла до пологового будинку і "попрацювала моделлю".

Минулої ночі о 22:00 Маріанна народила дівчинку. З малятком все добре, але Маріуполь не перестають бомбити, в місті дуже холодно.

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