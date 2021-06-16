Кримська татарка Аміна разом із чоловіком поїхала у 2014 році на заробітки до Туреччини, але потім родина опинились на кордоні з Сирією.

Cпецлітаком з Сирії до Києва повернули українку із сімома дітьми, яка кілька років пробула у сирійському таборі, де живуть родини терористів ІДІЛ.

Кримська татарка разом із чоловіком шість років тому поїхали до Туреччини на заробітки, згодом вони опинилися у Сирії. Чоловіка вбили, жінка і діти потрапили в табір, йдеться в сюжеті ТСН.

Столичний аеропорт Жуляни, на годиннику друга ночі. На пероні натовп людей: високопосадовці та журналісти. Тут з-поміж рейсових літаків сьогодні сідає особливий борт. На борту цього Боїнга усього кілька людей - першими виходять ті, хто рейс супроводжував, а далі ті, для кого його зорганізували: українка Аміна і семеро її дітей, які кілька років жили у таборі, поруч із родинами бойовиків ІДІЛу.

Спершу жінка обіймається зі своєю тіткою, яка останні роки добивалася її звільнення. Фатіма торік восени розповідала: її племінниця, кримська татарка Аміна разом із чоловіком поїхала у 2014 році на заробітки до Туреччини. Згодом забрали дітей. Далі, розповідала жінка, родина опинились на кордоні з Сирією.

"Наш зять висловив свою думку и його вбили. Вона стала вдовою та потрапила у табір вдів", - каже Фатіма.

Читайте такожУ новорічну ніч в Київ з таборів для біженців Сирії повернулися українки з дітьми (фото)Аміна знову вийшла заміж, із чоловіком намагались втекти із Сирії, але тоді, каже її тітка, і другого чоловіка вбили. Згодом Аміна опинилася у таборі для біженців Аль-Хол. В закритому сирійському таборі живуть родини терористів ІДІЛ. Серед них і десятки українок з дітьми.

Кожна потрапила туди за різних обставин, але чи не усі - бажали повернутися із неволі додому, до України. За рік дипломати і спецслужби звільнили перших двох жінок із дітьми.

"Дві наші громадянки адаптуються в нових умовах, пошук роботи відбувається", - каже перша заступниця міністра закордонних справ Еміне Джапарова.

Щойно звільнена Аміна на будь-які питання воліє не відповідати. Каже, що втомилася.

"Планували привезти більше громадян, але на жаль бувають нюанси проведення операцій. Наступного разу буде краще", - каже заступник керівника Офісу президента Роман Машорвець.

Коли буде наступне звільнення українок і їхніх дітей, які досі перебувають у таборах? В Офісі Президента, міністерствах оборони і закордонних справ кажуть: готуються, але поки що даних про терміни і кількість не розголошують.

"Я думаю, що якби всі деталі спецоперації розповідали заздалегідь, то у нас би нічого не було. Плануємо, ми своїх не кидаєм", - каже міністр оборони Андрій Таран.

На звільнену жінку і її дітей чекає медичне обстеження, відновлення документів та соціалізація в Україні.

Повернення українок із Сирії

Першу групу українок з дітьми вдалося повернути до України наприкінці 2020 року. Так, у новорічну ніч в аеропорт "Бориспіль" прибув літак, який доправив із Сирії двох українок та сімох їхніх дітей. Це родини терористів ІДІЛ. Їх вдалося визволити внаслідок неймовірно складної операції спецслужб, дипломатів та військових. Вона тривала з осені 2019 року.

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Автор: Ірина Погоріла