Парламент уточнив норму, яка забороняє працювати в школі тим, хто має непогашену судимість, вчиняв статеві злочини, а також мав адміністративні порушення за домашнє насильство.

Уряд України розробить порядок доступу до укриттів, які знаходяться в школах. Про це сказав голова Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак на брифінгу, повідомляє кореспондент УНІАН.

Він зазначив, що сьогодні, 18 вересня, парламент України увалив Закон "Про внесення змін до Закону України "Про повну загальну середню освіту" щодо запровадження заходів безпеки в закладах загальної середньої освіти" (реєстраційний номер 11543).

Бабак розповів, що в законі йдеться про порядок доступу до укриттів, які знаходяться в школах.

Відео дня

"Кабінет міністрів розробить порядок доступу і це ним буде визначатися", - наголосив він.

За його словами, відповідно до закону, визначатиме, хто матиме доступ під час навчального процесу на територію школи, буде керівник закладу, педагогічна рада або зібрання трудового колективу, і затверджуватимуться ці правила засновником.

"Буде типовий порядок доступу, який узгоджується з Міністерством освіти і науки, Міністерством внутрішніх справ" , - наголосив він.

За його словами, в законі йдеться про заходи безпеки в школі – повинно бути огородження або принаймні визначені межі школи.

"Це особливо важливо в контексті експериментального проекту, який запровадив Кабінет Міністрів України по офіцерах безпеки. Вони повинні розуміти, яку частину школи їм охороняти", – додав він.

За його словами, законом передбачено, що школи повинні бути обладнані технічними засобами спостережжя, щоб мати дані хто заходив на територію школи.

"На територію навчального закладу можуть заходити тільки учасники освітнього процесу – вчителі, учні і батьки. А всі, то не є учасниками освітнього процесу, можуть мати доступ на територію школи тільки після погодження з керівництвом освітнього закладу", - додав голова комітету ВР.

Бабак розповів, що також в законі уточнено норму, яка забороняє працювати в школі тим, хто має непогашену судимість, колись вчиняв статеві злочини, мав адміністративні порушення за домашнє насильство.

Освіта під час війни: останні новини

Як повідомляв УНІАН, у 2023 році Кабінет міністрів схвалив концепцію безпеки закладів освіти. Йшлося не лише про розбудову сучасних комфортних укриттів. Документ передбачав нові підходи до пожежної безпеки, охорони шкіл із залученням відповідних підрозділів поліції, нові підходи до пропускного режиму, відеоспостереження, інклюзивності.

Також ми писали, що Міністерство освіти України повідомило, що орієнтовно в 2025 навчальному році в країні 252 тисячі першокласників. Зазначається, що це менше, ніж торік. Всього в країні майже 2,3 млн учнів навчаються очно, змішано - майже 780 тисяч учнів, а дистанційно - 396 тисяч учнів. У відомстві зазначили, що точні цифри будуть відомі у першій половині вересня після подання звітності закладами освіти.

Вас також можуть зацікавити новини: