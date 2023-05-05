Повістки можуть вручатися будь-де, наголосили у командуванні Сухопутних військ.

Повістка має вручатися тільки людині, яка сповіщається про обов’язковість прибуття до територіального центру комплектування та соціальної підтримки ( раніше це військомати – УНІАН).

Про це сказав начальник служби зв’язків з громадськістю командування Сухопутних військ Збройних сил України Володимир Фітьо в коментарі агентству УНІАН.

При цьому зазначив, що представники ТЦК також можуть просто передати через рідних цю повістку. "Це їх до нічого не зобов’язує. Вони можуть приймати цю повістку чи не приймати. Просто представники ТЦК інформують. Ніяких підписів від родичів не потрібно про те, що вони взяли повістку", - сказав він.

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Фітьо розповів, що у випадку, коли військовозобов’язаного працівники ТЦК не застали вдома і повістку залишили просто в дверях, то це просто інформування про те, що людина має з’явитися в ТЦК.

"Повістки можуть вручатися будь-де, де не заборонено законом. Це може бути, зокрема, за місцем проживання, на блокпостах, за місцем праці", - повідомив начальник служби зв’язків з громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ. За його словами, повістка може бути вручена роботодавцю, котрий зобов’язаний оповістити свого працівника про те, що йому необхідно з’явитися в ТЦК. "Згідно до чинного законодавства, підприємства, підприємці введуть військовий облік і вони подають списки військовозобов’язаних в ТЦК та СП і коли принесли їм на підприємство повістки, то вони зобов’язані сповістити своїх працівників", - зазначає Фітьо.

Він також розповів, що після отримання повістки військовозобов’язаний має з’явитися по цій повістці до свого ТЦК , який в ній вказаний для уточнення своїх облікових даних та проходження медичної комісії. За його словами, якщо хтось має бронь від мобілізації, то саме на цьому етапі він повинен це підтвердити. "Тільки після того як це все буде пройдено і немає причин для відстрочки і його спеціальність є затребована, вручається друга повістка або мобілізаційне розпорядження, згідно якого даний військовозобов’язаний вирушає до навчального центру", - додав Фітьо.

Мобілізація в Україні - актуальні новини

Як повідомляв УНІАН, 30 грудня 2022 року уряд ухвалив новий порядок організації та ведення військового обліку в Україні, ним передбачено низку нововведень. Зокрема, тепер військовозобовʼязані можуть передавати дані військкоматам через додаток "Дія", зокрема під час зміни місця проживання.

9 січня у Міністерстві цифрової трансформації повідомили УНІАН, що в застосунку "Дія", відповідно до постанови Кабміну, має з’явитися електронний військовий квиток, але надсилати повістки через цей сервіс не планується.

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