Щеплення від коронавірусу людей з хронічними хворобами може врятувати життя і полегшити перебіг COVID-19. Це пов'язано з тим, що вірус б'є в найбільш вразливі місця.
Про це заявили у Міністерстві охорони здоров'я України на сторінці в Facebook.
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"Якщо ви або ваші близькі маєте гіпертонію, діабет, астму, онко - або аутоімунне захворювання, ВІЛ, гепатит або іншу хронічну хворобу, вам потрібен захист від COVID-19, яку дає вакцинація", - йдеться в повідомленні.
Медики кажуть, що вакцина може захистити від зараження або ж істотно полегшить перебіг хвороби, а також поверне легкість спілкування з людьми, без страху захворіти.
- Що зробити перед щепленням
При цьому перед вакцинацією експерти радять проконсультуватися зі своїм сімейним лікарем. А перед самим щепленням розповісти медику, який робить укол, про свої хронічні захворювання.
- Як записатися
Записатися на вакцинацію можна через мобільний додаток "Дія" або через свого сімейного лікаря.
- Кому протипоказано вакцинуватися
- Якщо є важка алергія до одного з компонентів вакцини;
- Якщо температура тіла понад 38,5 градусів;
- При вагітності (щеплення можуть зробити тільки медичним працівницям).
Вакцинація проти коронавірусу: що відомо
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