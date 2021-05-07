Що потрібно знати людям з хронічними хворобами при вакцинації проти коронавірусу / фото REUTERS

Щеплення від коронавірусу людей з хронічними хворобами може врятувати життя і полегшити перебіг COVID-19. Це пов'язано з тим, що вірус б'є в найбільш вразливі місця.

Про це заявили у Міністерстві охорони здоров'я України на сторінці в Facebook.

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"Якщо ви або ваші близькі маєте гіпертонію, діабет, астму, онко - або аутоімунне захворювання, ВІЛ, гепатит або іншу хронічну хворобу, вам потрібен захист від COVID-19, яку дає вакцинація", - йдеться в повідомленні.

Медики кажуть, що вакцина може захистити від зараження або ж істотно полегшить перебіг хвороби, а також поверне легкість спілкування з людьми, без страху захворіти.

  • Що зробити перед щепленням

При цьому перед вакцинацією експерти радять проконсультуватися зі своїм сімейним лікарем. А перед самим щепленням розповісти медику, який робить укол, про свої хронічні захворювання.

  • Як записатися

Записатися на вакцинацію можна через мобільний додаток "Дія" або через свого сімейного лікаря.

  • Кому протипоказано вакцинуватися
  1. Якщо є важка алергія до одного з компонентів вакцини;
  2. Якщо температура тіла понад 38,5 градусів;
  3. При вагітності (щеплення можуть зробити тільки медичним працівницям).
Дані facebook.com/moz.ukr

Вакцинація проти коронавірусу: що відомо

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Автор: Вікторія Гордієнко