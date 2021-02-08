Глава держави підкреслив, що вакцинація в Україні "поки добровільна".

Президент України Володимир Зеленський назвав категорії українців, для яких вакцинація від COVID-19 буде обов’язковою.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави повідомив під час всеукраїнського форуму «Україна 30. Коронавірус: виклики та відповіді».

«Ми будемо як держава, і ми це, в принципі, майже розробили, скасовувати будь-які заборони, особливо для людей, які вакцинуються або перехворіли на COVID-19. Це правильно. Ми не можемо бути в тому чи іншому напруженому форматі обмежень», - зазначив Зеленський.

Глава держави підкреслив, що вакцинація в Україні «поки що добровільна».

«Я вважаю, що всі люди, які працюють на державу, які отримують від держави виплати, і які мають постійні контакти, вони не мають права відмовитися від вакцинації, окрім тих людей, яким просто не можна вакцинуватись», - пвдкреслив президент.

Зеленський пояснив, що йдеться про людей, які працюють в школах, університетах та лікарнях.

Винятком можуть бути лише ті, у кого алергія, і кому неможливо зробити щеплення.

Президент також розповів, що це може регулюватися спеціальною програмою, де буде визначено список професій.

«Я вважаю, що Кабмін повинен розробити цю програму…Я вважаю, що це правильно, орім приватних структур, де інша ситуація, з ними буде складніше. Треба говорити про це, чому такі форми ми робимо. Це важлива тема, ми повинні говорити і з бізнесом, і з приватними школами», - додав Зеленський.

Вакцинація від коронавірусу в Україні: що відомо

Вакцинацію в Україні планують розпочати з середини лютого.

30 грудня 2020 року Україна підписала контракт на постачання 1,9 млн доз вакцини від коронавірусу виробництва китайської компанії Sinovac.

30 січня в МОЗ заявили, що Україна в рамках глобальної ініціативи COVAX увійшла до переліку країн, що отримають вакцини виробництва Pfizer/BionTech від коронавірусу під час першої хвилі розподілу. Вже підтверджено поставки до України 117 тис. доз вакцин.

Також у період з середини лютого до кінця другого кварталу 2021 року Україна отримає від 2,2 млн до 3,7 млн доз вакцин компанії AstraZeneca.

5 лютого глава МОЗ Максим Степанов повідомив, що Україна отримала підтвердження про постачання 12 млн доз вакцин виробництва компаній AstraZeneca та Novavax.

Протягом 2021-2022 років, за затвердженим МОЗ планом імунізації населення від COVID-19, передбачено охопити вакцинацією щонайменше 50% населення України (20 млн осіб). Першочергово вакцинуватимуть медиків, людей похилого віку та тяжкохворих.

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Автор: Костянтин Гончаров