Міністерство планує більшу частину цього проекту реалізувати вже цього року.

Запис на отримання смартфонів для вакцинованих українців віком від 60 років розпочнеться у квітні 2022 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив віце-прем'єр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"У квітні розпочнеться запис тих, хто хоче отримати смартфон. Коли розпочнеться другий етап, отримання смартфонів, залежить від виготовлення самих пристроїв. Ми окремо це анонсуватимемо. Але ми плануємо більшу частину цього проекту реалізувати вже цього року", - сказав він.

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Як повідомляв УНІАН, 8 лютого 2022 року президент Володимир Зеленський пообіцяв, що кожний вакцинований громадянин України віком старше 60 років зможе безкоштовно отримати смартфон. "Навесні ми запускаємо нову велику державну програму. Всі охочі вакциновані українці старше 60 років отримають безоплатний якісний сучасний смартфон і пільговий тариф. Це – наша мрія, це вже реальність і шлях до головної мети – доступ до інтернету для всіх громадян України", - сказав він.