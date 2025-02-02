Легендарний капітан КВК назавжди вписав своє імʼя в історію Одеси.

Помер один із засновників одеської Гуморини, художній керівник гумористичної команди "Джентльмен-шоу" Валерій Хаїт.

Про це повідомили у Всесвітньому клубі одеситів. Зазначається, що Хаїт відійшов у вічність у суботу, 1 лютого 2025 року.

"З сумом сповіщаємо про смерть Валерія Ісаковича Хаїта... Легендарний капітан КВК Валерій Хаїт пішов назавжди в історію Одеси", – йдеться у повідомленні.

Відео дня

Хаїту було 85 років. Зазначається, що про час та місце прощання з ним буде повідомлено додатково.

Чим запамʼятався Валерій Хаїт

Валерій Хаїт народився 19 березня 1939 року. Він журналіст, поет, прозаїк, редактор, сатирик, телеведучий. В 1966 – 1970 роках був капітаном збірної команди КВК Одеси "Одеські трубочисти". Крім того, Хаїт був художнім керівником команд "Ділові люди" та "Перша команда одеських джентльменів".

Валерій Хаїт є співавтором ідеї та одним з організаторів одеських Гуморин, протягом 1986—1990 років був художнім керівником гумористичної команди "Джентльмен-шоу". Також він є засновником Клубу одеських джентльменів, віце-президентом Всесвітнього клубу одеситів, головним редактором одеського гумористичного журналу "Фонтан".

Хаїт є лауреатом премії "Золотий Остап" у номінації "Найсмішніше друковане видання", автором ліричних віршів та прози – томів есе та спогадів "Книга читача", а також гумористичних збірок. Упорядник тому "Великий фонтан одеського гумору" тощо.

Зазначимо, що рік тому, 21 січня 2024 року, помер старший син сатирика Валерія Хаїта – письменник-сатирик, учасник проєкту "Голі та смішні" Євген Хаїт.

Народний артист України Олег Філімонов тоді заявив, що пішов з життя його друг, людина, з якою він працював з 1986 року. Серце письменника зупинилося, хоча на нього він ніколи не скаржився. Звістка про його смерть шокувала людей. Користувачі соцмереж писали, що він був оптимістом, інтелігентом з тонким почуттям гумору, веселим, дотепним. Поховали Євгена на Новоміському цвинтарі в Одесі.

Вас також можуть зацікавити новини: