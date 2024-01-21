Прощання відбудеться 23 січня у фоє Одеської кіностудії.

У неділю, 21 січня, помер письменник-сатирик, учасник проєкту "Голі та смішні" Євген Хаїт. Про це повідомив друг Хаїта - народний артист України, депутат Одеської міської ради Олег Філімонов.

"Друзі! Сьогодні вранці пішов із життя наш друг, письменник-сатирик, драматург, поет, блогер, продюсер, людина, з якою ми товаришували та працювали з 1986 року Женя Хаїт. Серце зупинилося, хоч на серці він ніколи не скаржився. І запанувала порожнеча. Пишу і до кінця не розумію, що сталося. Женька, розумниця, дуже тонка та талановита людина. Чудові вірші…" - написав Філімонов у Facebook.

Він називає Хаїта майстром формулювань, автором прекрасних, глибоких есе. За словами депутата, сатирик дуже любив життя. "Він співав з ансамблем дівчат. Проводив кастинг для "Голих і смішних" і мав славу знавця жіночої краси. Він не вживав спиртного і завжди заздрив мені, коли я в його присутності пив коньяк і говорив, ось мені б так! Женько, друже, без тебе так порожньо і погано! Спочивай з миром!" - написав артист.

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Як зазначає Філімонов, прощання з Хаїтом відбудеться у вівторок, 23 січня, у фоє Одеської кіностудії. Поховають Євгена Хаїта на Новоміському (Таїрівському) цвинтарі.

Про смерть Хаїта також повідомили у Всесвітньому клубі одеситів. "Сьогодні пішов із життя письменник-сатирик, драматург, поет, блогер, продюсер, наш друг Євген Хаїт...Вічна світла про Євгена - у наших серцях...Щирі співчуття батькам Жені - Юлії та Валерію Ісааковичу Хаїту..." - йдеться у повідомленні.

Що відомо про Євгена Хаїта:

Євген Хаїт - учасник команди КВК ОДУ, з 1991 по 1999 рік художній керівник "Джентльмен-шоу", сценарист проєкту "Голі та смішні". Його батько - сатирик Валерій Хаїт, який у 1960-х роках був капітаном одеської команди КВК.

Звістка по смерть письменника шокувала людей. Користувачі соцмереж пишуть, що він був оптимістом, інтелігентом з тонким почуттям гумору, веселим, дотепним.

Люди також зазначають: "Він освітлював кімнату своєю посмішкою та сміхом", "Неймовірно, несправедливо...", "Світла пам'ять про справжнього одесита і дивовижну людину...".

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