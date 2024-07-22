За словами керівника ГУР, ворог прагне використати будь-які інструменти, аби розʼєднати нашу націю.

Холоднокровне вбивство відомої мовознавиці, громадської діячки та науковиці Ірини Фаріон є викликом для всього українського суспільства і злочином проти основоположних прав і свобод українців. Про це у Facebook написав керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов.

За його словами, ця трагедія вкотре продемонструвала, що "ворог прагне використати будь-які інструменти, аби розʼєднати нашу націю".

"Відтак, ми не маємо права забувати, що попри наші відмінності в політичних позиціях, право на думку, право відстоювати свої переконання - священне. Це фундамент нашої свободи і кожен, хто на це зазіхає - має бути покараний", - зазначив Буданов. Відео дня

Він підкреслив, що Фаріон загинула за українську позицію.

"Ми не маємо права терпіти подібні злочини і продовжимо захищати Україну як на фронті, так і всередині нашої держави", - резюмував розвідник.

Вбивство Ірини Фаріон - останні новини

У понеділок, 22 липня, Ірину Фаріон поховали у Львові на Личаківському кладовищі. Вона померла 19 липня внаслідок пострілу в голову.

Як повідомив кореспондент УНІАН, похоронна процесія від Гарнізонного храму святих апостолів Петра і Павла, де проходила церемонія прощання, до кладовища розтягнулася на сотні метрів. Попри спеку віддати останню шану Фаріон прийшли не менше людей, ніж напередодні під час панахиди.

Раніше президент Володимир Зеленський повідомив, що з'являється більше даних про виконавця вбивства Фаріон. За його словами, до розслідування задіяні всі необхідні сили.

Вас також можуть зацікавити новини: