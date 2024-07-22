До розслідування задіяні всі необхідні сили, каже президент.

В українських правоохоронців з'являється більше даних про людину, яка вбила колишню народну депутатку Ірину Фаріон у Львові.

Про це у вечірньому відеозверненні повідомив президент Володимир Зеленський. Він заслухав доповідь міністра внутрішніх справ України Ігоря Клименка щодо цієї справи.

"По розслідуванню вбивства Ірини Фаріон. Важкий процес, але всі необхідні сили задіяні, і з'являється більше даних щодо виконавця цього злочину", - розповів президент. Відео дня

Вбивство Ірини Фаріон

Як повідомляв УНІАН, ввечері 19 липня невідомий вистрілив у жінку неподалік її будинку. Фаріон госпіталізували до лікарні у критичному страні, нападнику вдалося втекти.

О 23:33 лікарі повідомили про смерть Ірини Фаріон. Напад кваліфіковано за частиною 1 статті 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Вбивці загрожує до п'ятнадцяти років позбавлення волі.

Одразу після нападу у місті оголосили спеціальну поліцейську операцію з пошуку нападника, його досі не знайшли.

Ввечері Національна поліція оприлюдинила фотографії та відео з камер спостереження, на які потрапив чоловік, що може бути причетним до вбивства. Правоохоронці просять допомогти у його ідентифікації, однак закликають не намагатися затримати його самотужки.

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