Попри всі зусилля медиків, врятувати її не вдалося.

Ексдепутатка Верховної Ради Ірина Фаріон після замаху померла в лікарні, повідомили у пресслужбі Першого медичного об'єднання Львова. Пошуки нападника ще тривають.

Також цю інформацію підтвердили голова Львівської ОВА Козицький та мер Львова Андрій Садовий.

"Біда. Стало відомо, що Ірина Фаріон померла в лікарні. Медики зробили все можливе, але поранення було несумісне з життям. Громада Львова висловлює щирі співчуття родині та всім, хто її знав і любив. Це дуже страшно і жахливо. Я завжди кажу, що в Україні більше немає безпечного місця. Але щоб таке зухвале, нагле вбивство. Вбивцю треба знайти", - написав мер.

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Він висловив сподівання, що замовник також має бути відомим і нести повну відповідальність.

Медики прокоментували смерть екснардепки Ірини Фаріон після замаху на неї. Вона потрапила до них у критичному стані із важкою проникаючою вогнепальною травмою головного мозку.

"Була проведена операція і її навіть перевели в реанімаційне відділення для продовження лікування. Проте серце пацієнтки не витримало", - додала керівниця анестезіологічної служби Наталія Матолінець.

Замах на Фаріон - деталі

Близько 19:30 у Ірину Фаріон вистрілив невідомий неподалік її дому, після чого втік. Жінку з пораненням голови у важкому стані доставили у лікарню.

Політикиню Ірину Фаріон прооперували у Львові після отриманого нею вогнепального поранення. Вона перебувала у критичному стані у глибокій мозковій комі.

Як повідомила керівниця анестезіологічної служби Першого медичного об’єднання міста Львова Наталія Матолінець, Ірину Фаріон з вогнепальним пораненням голови доставили у відділення невідкладної медичної допомоги близько 20-ї години.

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