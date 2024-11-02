"Педагогів" навчатимуть асимілювати українських дітей.

Російські окупанти запустили пілотний проєкт із вишколу вчителів-"наставників" на тимчасово окупованих територіях (ТОТ) Херсонщини. Для цього педагогів-колаборантів з місцевих шкіл групами відправляють до Москви на кількатижневі курси, повідомляє Центр національного спротиву (ЦНС).

Зазначається, що відповідну спеціальність вже отримали вчителі-колаборанти із Чаплинської середньої школи №1.

За даними ЦНС, серед ключових навиків для вчителів-"наставників" є здатність виявляти "неблагонадійних" школярів - тобто тих, хто має проукраїнські погляди, а також прогресивна робота у напрямку асиміляції українських дітей.

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"Практика проведення семінарів у школах на ТОТ України по виявленню дітей, які "потенційно підтримують Україну", не нова. Впродовж літа місцеві вчителі проходили обов’язкові тренінги з цією ціллю", - йдеться у повідомленні.

Українці-колаборанти: останні новини

Частина українців продовжують ходити до церкви, яка асоціюється з РПЦ, при цьому є колаборанти і люди, які здають українські позиції, та ті, які вважають, що можна домовитися з Росією, "що є хороші росіяни". Про це сказав уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь.

При цьому, за його словами, двомовність в Україні "тягне за собою шизофренію".

Раніше УНІАН повідомляв, що колаборанти масово їдуть в Європу і Америку, маскуючись під українських біженців. Серед цих людей, зокрема, може бути агентура російських спецслужб.

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