Серед цих людей зокрема може бути агентура російських спецслужб.

Серед українських біженців в Європі та Північній Америці, які виїхали з окупованих територій, зокрема є ті, хто щиро вітав прихід "руського міра", але потім в ньому розчарувався. Про це йдеться у публікації видання OBOZ.UA.

Зазначається, що багато "ждунів" спочатку радісно оформлювали окупаційні документи та позбулися українських. Але не всі. Тож, коли "руський мір" показав своє справжнє обличчя, частина цих людей втекла до ЄС, Канади та навіть США.

Як розповів виданню мешканець окупованого Донецька, тікати з міста людей змусило не тільке погіршення економічних умов, але і масова мобілізація, яка тут почалася ще за кілька днів до повномасштабного вторгнення. Навіть прихильники Росії не горіли бажанням гинути на фронті.

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"Вони просто не хочуть воювати і не хочуть вмирати. Частина з них поодинці або з сім'ями виїхали до РФ, бо інакше ніяк, а потім уже в інші країни – де їм не загрожувала мобілізація. Залишатися в Росії було небезпечно", – пояснює донеччанин.

Примітно, що навіть любителі "руського міра", прибувши до Європи, перетворилися на палких патріотів України, аби у них не виникли проблеми з місцевою владою.

Видання наводить приклад Максима Доненка, який у 2014 році очолив окупаційний "Центр оцінки та моніторингу якості освіти" у Сімферополі. Попрацювавши на окупантів, з початком повномасштабної війни він виїхав з родиною до Канади під виглядом українського біженця.

За словами мешканки окупованого Мелітополя, через близькість міста до фронту частина місцевих колаборантів теж вирішила поїхати в ЄС. При цьому з виїздом особливих проблем немає – постійно їздять автобуси, ізоляції немає.

"Хіба що дорога буде довгою. А так все реально. Головне, щоб були українські документи, а також гроші, – і можеш поїхати куди завгодно", – каже вона.

За словами представника української розвідки, ім'я якого не називається, головною проблемою тут є те, що серед таких "біженців" може бути агентура російських спецслужб. Замаскувавшись під українських патріотів, ці люди почнуть збирати інформацію про шляхи постачання військової допомоги Україні тощо.

Українські біженці в Європі: останні новини

Як писав УНІАН, у країнах Європейського союзу перебувають 4,2 млн українських біженців. Найбільше – у Німеччині (1,2 млн), Польщі (957 тис) та Чехії (385 тис). Дорослі жінки становлять 46% отримувачів тимчасового захисту в ЄС. Діти – 33,9%, а дорослі чоловіки – 21,2%.

Також ми повідомляли, що у Польщі введуть важливі зміни щодо навчання українських дітей. З 1 вересня 2024 року всіх українських дітей-біженців зобов’яжуть піти до місцевих шкіл.

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