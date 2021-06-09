У рішенні Касаційний цивільний суд у складі Верховного суду вказав, що подібні спори між релігійними організаціями мають вирішуватися у господарських судах.

Верховний суд відмовив почесному патріарху Православної церкви України Філарету, який не визнає цей статус і називає себе предстоятелем Української православної церкви Київського патріархату та патріархом Київським і всієї Руси-України, у задоволенні його позову стосовно створення Православної церкви України.

Відповідне рішення оприлюднено в Єдиному реєстрі судових рішень.

У резолютивній частині постанови колегії суддів першої судової палати Касаційного цивільного суду у складі Верховного суду зазначено, що суд першої інстанції за позовом Філарета до очільника ПЦУ Епіфанія та низки інших церковних діячів дійшов правильного процесуального рішення про відмову у відкритті провадження у цій справі і зробив правильний висновок, що ця справа належить до господарської юрисдикції.

Апеляційний суд Києва, своєю чергою, виключив з резолютивної частини судового рішення аргумент про те, що цей спір належить до господарського судочинства.

У результаті Верховний суд постановив задовольнити касаційну скаргу Православної церкви України, скасувати постанову Київського апеляційного суду від 30 вересня 2020 року і залишити в силі ухвалу Шевченківського райсуду Києва у цій справі від 20 серпня минулого року, змінивши резолютивну частину у такий спосіб, що розгляд цієї справи віднесено до юрисдикції господарського суду.

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На практиці це означає, що Верховний суд вказав позивачу - патріарху Філарету, що він може оскаржити створення Православної церкви України у господарських судах, тому що його позов не стосується цивільно-правових відносин.

Православна церква України: Філарет проти ПЦУ

15 грудня 2018 року Об'єднавчий собор представників українських православних церков обрав митрополита Переяславського та Білоцерківського Української православної церкви Київського патріархату Єпіфанія предстоятелем єдиної помісної Православної церкви України.

6 січня 2019 року в соборі святого Георгія у Стамбулі вселенський патріарх Варфоломій вручив митрополиту Епіфанію томос про надання автокефалії ПЦУ.

24 червня 2019 року синод Православної церкви України позбавив почесного патріарха ПЦУ Філарета права управління Київською єпархією та передав її митрополиту Епіфанію.

Разом з тим Філарет заявив про намір зберегти Українську православну церкву Київського патріархату.

Міністерство культури у січні 2019 року скасувало реєстрацію УПЦ КП, однак патріархія оскаржувала це рішення.

5 грудня 2019 року синод ПЦУ створив для почесного патріарха Філарета релігійну організацію у складі ПЦУ у формі місії та надав йому пожиттєве право на проживання у будівлі церкви та здійснення богослужінь у Володимирському соборі.

5 лютого 2020 року Православна церква України позбавила почесного патріарха Філарета прав і обов’язків, пов’язаних з управлінням єпархією, та виключила зі складу Священного синоду.

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Автор: Дмитро Хилюк