Верховний суд відмовив почесному патріарху Православної церкви України Філарету, який не визнає цей статус і називає себе предстоятелем Української православної церкви Київського патріархату та патріархом Київським і всієї Руси-України, у задоволенні його позову стосовно створення Православної церкви України.
Відповідне рішення оприлюднено в Єдиному реєстрі судових рішень.
У резолютивній частині постанови колегії суддів першої судової палати Касаційного цивільного суду у складі Верховного суду зазначено, що суд першої інстанції за позовом Філарета до очільника ПЦУ Епіфанія та низки інших церковних діячів дійшов правильного процесуального рішення про відмову у відкритті провадження у цій справі і зробив правильний висновок, що ця справа належить до господарської юрисдикції.
Апеляційний суд Києва, своєю чергою, виключив з резолютивної частини судового рішення аргумент про те, що цей спір належить до господарського судочинства.
У результаті Верховний суд постановив задовольнити касаційну скаргу Православної церкви України, скасувати постанову Київського апеляційного суду від 30 вересня 2020 року і залишити в силі ухвалу Шевченківського райсуду Києва у цій справі від 20 серпня минулого року, змінивши резолютивну частину у такий спосіб, що розгляд цієї справи віднесено до юрисдикції господарського суду.
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На практиці це означає, що Верховний суд вказав позивачу - патріарху Філарету, що він може оскаржити створення Православної церкви України у господарських судах, тому що його позов не стосується цивільно-правових відносин.
Православна церква України: Філарет проти ПЦУ
- 15 грудня 2018 року Об'єднавчий собор представників українських православних церков обрав митрополита Переяславського та Білоцерківського Української православної церкви Київського патріархату Єпіфанія предстоятелем єдиної помісної Православної церкви України.
- 6 січня 2019 року в соборі святого Георгія у Стамбулі вселенський патріарх Варфоломій вручив митрополиту Епіфанію томос про надання автокефалії ПЦУ.
- 24 червня 2019 року синод Православної церкви України позбавив почесного патріарха ПЦУ Філарета права управління Київською єпархією та передав її митрополиту Епіфанію.
- Разом з тим Філарет заявив про намір зберегти Українську православну церкву Київського патріархату.
- Міністерство культури у січні 2019 року скасувало реєстрацію УПЦ КП, однак патріархія оскаржувала це рішення.
- 5 грудня 2019 року синод ПЦУ створив для почесного патріарха Філарета релігійну організацію у складі ПЦУ у формі місії та надав йому пожиттєве право на проживання у будівлі церкви та здійснення богослужінь у Володимирському соборі.
- 5 лютого 2020 року Православна церква України позбавила почесного патріарха Філарета прав і обов’язків, пов’язаних з управлінням єпархією, та виключила зі складу Священного синоду.
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