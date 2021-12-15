Вона регулярно збирає відходи та майже завалила ними будинок.

Жителька Полтави вже понад 20 років зносить до свого двору непотріб з усього міста, і хоча на початку року їй допомогли вивезти все - сміття назбиралося знову.

Тетяна Приходько стверджує, що має право приносити додому все, що захоче, а от інші люди ставляться до неї вороже і навіть намагалися спалити речі.

"Там папір, я навіть у чобітки папір стелю, і підлога холодна, навіть на підлогу доводиться папір стелити. Піч не можу розтопити, тому що буде вогонь, бо люди побачать і будуть підпалювати мої речі, сім разів вже палили. Що це за неподобство? Я що не маю права собі додому принести щось? У них автомобілі, квартири, скільки добра. Я що маю якісь претензії до їхнього добра? Банки є, консервація, яку я в церкві брала, треба перебирати. Пляшки є, треба позбирати та здавати, бо ніколи було", - розповіла жінка "Суспільному".

Сусідка Олена Андрєєва живе поруч із Тетяною 9 років. За її словами, жінка зносить сміття постійно, а через таке "хоббі" подвір'ям уже бігають щури.

Читайте такожСеред поля, без тепла і світла: на Волині в аварійній хаті виживає самотня 85-річна бабуся (відео)"Із самого ранку сніг, дощ, у неї ліхтарик на голові, як у шахтаря, і носить, носить, отам "окупували" юридичну консультацію, сходи там, вона там складає, а тоді сюди переносить. Мию посуд, подивилась, а в мене на порозі щур сидить, лапки миє. А перед цим у сусідів два щури сиділи на столі, до цих теж заходили щури, бо стало холодно і вони почали кудись ховатися", - каже Олена.

Як повідомив голова Подільської районної ради в Полтаві Сергій Білокінь, рік тому з подвір'я Тетяни вивезли понад 20 великих авто зі сміттям.

"Це сміттєвий автомобіль із маніпулятором, у якого є можливість завантажувати це сміття. Об'єм цього автомобіля 16 кубічних метрів", - зазначив Білокінь.

Однак й після того жінка продовжила збирати непотріб.

На жительку вже скаржилися до Подільської райради. Земля, де розташовано її будинок, перебуває в комунальній власності міста, тому до кінця року комунальники збираються вивезти сміття ще раз.

Як повідомляв УНІАН, раніше в Харкові душевнохвора жінка завалила квартиру сміттям.

А жителька Мелітополя постала перед судом, бо викидала сміття без паспорта.

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Автор: Катерина Комолова