У купі побутових відходів знайшли хвору матір одеситки.

У Київському районі Одеси комунальники вивезли з квартири психічно хворої жінки три самоскиди сміття.

Як повідомили журналістам у комунальному підприємстві ЖКС "Вузівський", до КП поскаржилися мешканці багатоповерхового будинку на вулиці Героїв Прикордонників, 1.

Люди розповіли, що в квартирі №6 психічно нездорова жінка складує тонни сміття (старі речі та інше), яке збирає на вулиці. В результаті, проживання у всьому будинку стало нестерпним через запах і комах. У квартирі також проживає 86-річна мати і брат вищеназваної городянки. Крім того, там знаходилася зграя собак, яких, як правило, не вигулювали, і вони випорожнювалися прямо в приміщенні.

Відзначається, що ситуація повністю вийшла з-під контролю, коли двері в згадану квартиру на 2-му поверсі вже не відкривалися, і господиня потрапляла додому за допомогою драбини через балкон. Комунальники неодноразово намагалися мирно врегулювати ситуацію і допомогти мешканцям з прибиранням, але ті реагували агресивно і на контакт не йшли.

Нещодавно була створена спеціальна комісія, до якої увійшли представники Київської районної адміністрації, Нацполіції, а також комунальної установи "Центр екологічної безпеки" та інших підрозділів мерії.

"Спільними зусиллями ми приступили до очищення квартири. В результаті господиня госпіталізована для психіатричного обстеження у зв'язку з неадекватною і небезпечною поведінкою, а її прикута до ліжка мама пройде обстеження в одній з міських лікарень", - розповіли у "Вузівському".

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Як уточнили в мерії, 86-річну жінку знайшли в завалах сміття, вона не може ходити (у неї травма ноги), а її неадекватна дочка не могла пояснити, що сталося. Пенсіонерка виснажена, але в лікарню їхати не хотіла – намагалася чинити опір, кликала на допомогу. Також відмовлялася залишати квартиру дочка. В результаті, обох госпіталізували примусово.

"У квартирі залишився брат господині, який, сподіваємося, сприятиме прибиранню. Тільки за день з квартири вивезені три повних сміття вантажівки... це - дуже складна і неприємна робота для нас. І завтра вона продовжиться, адже в квартирі ще багато мотлоху", - розповіли чиновники.

Як повідомляв УНІАН, в Оболонському районі Києва на території житлового масиву Оболонь в одному з житлових будинків сфотографували дуже захаращений балкон.

Автор: Лариса Козова