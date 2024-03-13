Водночас пропонується збільшити штрафи за порушення у цій сфері.

У Верховній Раді України пропонують вилучити з Кримінального кодексу дві статті, які передбачають кримінальну відповідальність за незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами.

Відповідний законопроект "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України щодо забезпечення єдності норм в реалізації права на самозахист та декриміналізації виробництва зброї" (реєстраційний номер 11073) внесено до парламенту України групою народних депутатів, серед яких Олександра Устінова з фракції "Голос".

Документом передбачено виключити з Кримінального кодексу статтю 263 про незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами та статтю 263-1 про незаконне виготовлення, переробку чи ремонт вогнепальної зброї або фальсифікація, незаконне видалення чи зміна її маркування, або незаконне виготовлення бойових припасів, вибухових речовин чи вибухових пристроїв, якими передбачено за такі порушення покарання у вигляді позбавлення волі на термін від трьох до семи років.

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При цьому передбачається за такі порушення адміністративну відповідальність. Зокрема штраф у 960-2280 грн - за придбання, зберігання, носіння або передання зброї без відповідного дозволу. Також штаф від 17 тисяч гривень до 34 тисяч гривень із конфіскацією предметів правопорушення та доходів від діяльності - за виготовлення, перероблення або ремонт зброї без ліцензії.

"Чи знали ви, що якщо ви без дозволу виробляєте вдома FPV-дрон для ЗСУ - ви злочинець? І це не жарт, а "дірка" в нашому законі. Або якщо тримаєте під подушкою пістолет, щоб в разі чого захистити свою дружину та дитину - ви злочинець. За допомогу ЗСУ чи захист рідних вам світить від 3 до 7 років. Бо це тяжкий злочин, важчий за згвалтування (тут 3-5 років відсидіти", - написала одна з авторів законопроекту нардеп Устінова у Facebook.

За її словами, якщо робити дрони вдома з друзями - то це "вже організована "групіровка" і вам світить від 8 до 12 років".

"Дико? Дико. Щоб це виправити, я разом з колегами зареєструвала у ВРУ законопроєкт про декриміналізацію володіння та виготовлення зброї без ліцензії", - повідомила Устінова.

Як повідомляв УНІАН, за даними соціологів, в умовах війни більш ніж удвічі зросла кількість тих, хто підтримує надання громадянам України права на володіння вогнепальною зброєю та боєприпасами до неї.

23 лютого 2022 року Верховна Рада України ухвалила в першому читанні проект Закону про право на цивільну вогнепальну зброю (№5708, яким передбачається ведення Єдиного державного реєстру цивільної вогнепальної зброї.

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