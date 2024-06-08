Інколи спеціалісти з оборонних заводів потрапляють під мобілізацію швидше, ніж встигають отримати бронь.

Оборонні компанії втрачають спеціалістів через прогалини в системі бронювання, що може загрожувати проблемами з виробництвом зброї. Про це ЕП розповіли керівники різних оборонних підприємств.

Наводиться у приклад компанія "Око камера", що виробляє тепловізори для дронів. Виробник травні залишився без інженера-конструктора. Компанія працює за державним контрактом, однак не забронювала працівника через необхідність йти оновлювати дані у ТЦК, де його би мобілізували.

"Ми два роки інвестували, формували команду та унікальну компетенцію. З вулиці у нас забрали спеціаліста, що виконував одразу три функції. Держава отримала одного солдата, а ми втратили інженера, який впливає на постачання сотень тепловізорів для безпілотників ЗСУ", – розповів директор компанії.

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Виробники зазначають, що спеціалісти з оборонних заводів потрапляють під мобілізацію швидше, ніж встигають отримати бронювання за чинним законодавством.

Когось забирають під час оновлення даних в ТЦК, яке часто необхідне для подачі документів на бронь. Когось – під час погодження списків на бронювання урядом, яке може тривати більше місяця. А деяким компаніям не вдається отримати бронь через невідповідність критеріям.

"Часто люди десятиліттями не оновлюють військово-облікові дані, а брати на роботу кандидата без дійсних документів зараз заборонено. Йому потрібно спочатку піти у ТЦК, пройти ВЛК та оновити дані. Але там цьому ще не заброньованому спеціалісту вручають мобілізаційну повістку. З уже працюючих людей проблемні документи мають 30% чоловіків", – розповіли ЕП на одному з великих державних підприємств на умовах анонімності.

Також інколи компанії витрачають багато часу для отримання статусу критично важливого підприємства, а протягом цього періоду декількох робітників можуть мобілізувати.

Асоціація "Технологічні сили України" (ТСУ), до якої входять 32 оборонні компанії, зокрема найбільші виробники БПЛА, провела внутрішнє опитування. За його результатами, чотири компанії втратили по 20-30 співробітників через мобілізацію. Ще чотири – від 5 до 20-ти. Найбільшою проблемою в ТСУ вважають відсутність відтермінування від мобілізації для працівників оборонних компаній під час оновлення військово-облікових документів.

Бронювання від мобілізації

Кабінет міністрів дозволив підприємствам оборонно-промислового комплексу та енергетики зможуть бронювати до 100% працівників. Крім того, для критичних підприємств збільшили термін бронювання від 6 місяців до 12 місяців і дозволили бронювати військовозобов’язаних із дефіцитними військово-обліковими спеціальностями.

Водночас віце-прем’єр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив, що бронювання буде у застосунку "Дія". Послугу планують запустити в липні.

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