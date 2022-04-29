Російські війська розбомбили будинок літнього чоловіка.

Зруйноване село Мощун в Київській області, де проходила переломна битва за Київ, потроху оговтується від наслідків, залишених росіянами. Місцеві жителі стали свідками звірств, які окупанти здійснювали в перервах між бомбардуваннями будинків, серед них й 73-річний Юрій Кобзєв.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Пенсіонер Юрій Кобзєв потрапив під бомбардування російськими військами свого будинку, а коли спробував виїхати разом з сусідом Сергієм, то був розстріляний окупантами з автомата та дивом вижив.

"Вони з-за паркану вийшли з білою пов'язкою: "Стояти! Руки вгору!". Я підняв руки вгору. Потім сказали: "Лягай". А у мене радикуліт, мені 73 роки. Я тільки почав сідати, щоб лягти, він почав стріляти. Я впав, тому що потрапили в ногу. Сергій до мене підійшов та почав мене тягнути, а вони почали кричати: "Там другий, там другий. Працюємо, працюємо". І знову з автомата почали стріляти. Сергій за ріг будинку сховався, а я втратив свідомість", - згадує літній чоловік.

Першу допомогу пенсіонеру надали сусіди, а коли змогли, то передали медикам. Зараз він живе в будинку без даху й потроху намагається його ремонтувати, хоча сам ще ходить за допомогою милиць.

73-річний пенсіонер вірить, що влада допоможе йому відновити будинок. Найбільше мріє дожити до дня відплати кожному окупанту та трибуналу над верхівкою Кремля.

Як раніше повідомляв УНІАН, фотографія угорського фотографа, який зафіксував, як українка, ховаючись від обстрілів у київській підземці, годує свою крихітну дочку, перетворилася на ікону в італійському храмі.

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