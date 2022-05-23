Рекорд має стати тривожним сигналом для вирішення та запобігання руйнівним конфліктам, кажуть в ООН.

Напад Росії на Україну призвів до того, що кількість біженців у світі вперше в історії перевищила 100 млн осіб.

Про це свідчать підрахунки Агентство ООН у справах біженців (УВКБ ООН).

"Це рекорд, якого не мало бути. Він має стати тривожним сигналом для вирішення та запобігання руйнівним конфліктам, припинення переслідувань та усунення основних причин, які змушують невинних людей кидати свої домівки", – заявив верховний комісар ООН у справах біженців Філіппо Гранді.

До початку великої війни в Україні кількість вимушено переміщених людей оцінювали приблизно у 90 млн людей. Після неспровокованої агресії Росії це число збільшилось ще на 14 млн: 8 млн українців переїхали до більш безпечних частин країни, а ще 6 млн виїхали за кордон.

"Міжнародна реакція на людей, які тікають від війни в Україні, була переважно позитивною. Співчуття досі існує, і нам потрібна подібна мобілізація для всіх криз у всьому світі. Але зрештою гуманітарна допомога – це паліатив, а не лікування. Щоб переломити тенденцію, єдиною відповіддю є мир і стабільність", – заявив Гранді.

Раніше повідомлялося, що в Україні через війну спостерігається найбільша криза з переміщення людей у світі.

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