Сергія Томку застрелили в його ж машині.

Поліцейський-зрадник Сергій Томка загинув у тимчасово окупованій Новій Каховці. Його застрелили ввечері, 7 червня.

Про це повідомив журналіст Олег Батурин.

За його словами, Томку застрелили вчора близько 15:30-16:00.

Дану інформацію підтвердили в так званому Козачому Союзі "Область війська Донського". За їхніми даними, 26-річного поліцейського-зрадника застрелили в його ж машині.

Зазначається, що після захоплення росіянами Нової Каховки саме він закликав поліцейських перейти на бік російських окупантів. Загарбники за це Томку "підвищили" до заступника начальника місцевої поліції. А 5 травня офіс генерального прокурора повідомив йому про підозру в колабораціонізмі.

Як раніше повідомляв УНІАН, Херсон і частина області тривалий час перебувають під російською окупацією. Агресор періодично заявляє про намір провести там "референдум", а також проводить репресії проти мирного населення. Водночас жителі міста та області намагаються протистояти російським військовим, всіляко натякаючи, що їм там не раді.

Разом з тим окупанти визначилися з датою проведення фейкових референдумів на тимчасово окупованій частині Запорізької та Херсонської областей. Вкрасти українську територію росіяни планують 11 вересня. Мешканці підводу чинять опір псевдореферендуму.

Днями жителів тимчасово окупованої Херсонської області закликали триматися подалі від скупчень ворожої техніки або російських військ, оскільки "ЗСУ йде".

Вас також можуть зацікавити новини: