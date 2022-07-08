Раніше стало відомо, що нещодавно у тимчасово окупованому Херсоні пролунали вибухи.

В Киселівці Херсонської області, за попередньою інформацією, виникла пожежа. Там, імовірно, знаходився склад окупантів.

Про це йдеться на Facebook радника голови Херсонської ОВА Сергія Хланя.

"За попередньою інформацією, горить завод "Полімер" у Киселівці, в якому ймовірно знаходився склад російських воєнних", - пише Хлань.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що нещодавно у тимчасово окупованому Херсоні пролунали вибухи. Як пізніше з'ясувалося, в місті були знищені склади російських військових.

Нагадаємо, Херсон і частина області тривалий час перебувають під російською окупацією. Агресор періодично заявляє про намір провести там "референдум", а також проводить репресії проти мирного населення. Водночас жителі міста і області намагаються протистояти російським військовим, всіляко натякаючи, що їм там не раді.

Разом з тим окупанти визначилися з датою проведення фейкових референдумів на тимчасово окупованій частині Запорізької та Херсонської областей. Вкрасти українську територію росіяни планують 11 вересня. Мешканці підвдня чинять спротив псевдореферендуму.

Наразі Росія перекидає частину своїх сил на Донбас, відкриваючи Збройним силам України перспективи оточення і деокупації Мелітополя і Херсона. Генерал Маломуж озвучив ймовірні сценарії.

Днями мешканців тимчасово окупованої Херсонської області закликали триматися подалі від скупчень ворожої техніки чи російських військ, оскільки "ЗСУ іде".

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