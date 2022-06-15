За даними місцевих жителів, інцидент стався в районі місцевого ринку.

Потужний вибух прогримів у тимчасово окупованій Чорнобаївці Херсонської області. В результаті інциденту є загиблі та поранені.

Про це повідомляє Суспільне.

За даними місцевих жителів, вибух прогримів в районі місцевого ринку вранці в середу, 15 червня.

"У Чорнобаївці вранці в районі місцевого ринку стався вибух. Є загиблі та травмовані, кількість уточнюється", - йдеться в повідомленні.

Феномен Чорнобаївки - що відомо

Військовий аеродром в Чорнобаївці російські війська використовують як командний пункт і місце збору літаків і вертольотів. Вперше на цьому аеродромі позиції загарбники розгромили ще 27 лютого. Втім, після удару українськими "Байрактарами", росіяни розмістили на тому ж місці нові вертольоти.

Щонайменше двічі в Чорнобаївці були знищені високі чини російської армії, в тому числі російський командувач 8-ї армії - генерал-лейтенант Андрій Мордвічев.

Водночас у російських військових вже сформувалася паніка від однієї лише думки про Чорнобаївку. Адже там вони постійно зазнають поразки.

За словами радника голови офісу президента Олексія Арестовича, 29 травня противник зазнав поразки в Чорнобаївці у 22-й раз.

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