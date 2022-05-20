Нею, ймовірно, укомплектовуватимуть підрозділи, які зазнали великих втрат.

Російські окупанти перекинули у Чорнобаївку Херсонської області понад сотню одиниць військової техніки.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Ймовірно, окупанти укомплектовуватимуть цією технікою раніше розбиті підрозділи.

"У рамках комплектування підрозділів, які зазнали втрат, у районі населеного пункту Чорнобаївка противник здійснив переміщення близько 130 одиниць військової техніки", - йдеться у повідомленні Генштабу.

Феномен Чорнобаївки - що відомо

Військовий аеродром в Чорнобаївці російські війська використовують як командний пункт і місце збору літаків і вертольотів. Вперше на цьому аеродромі позиції загарбники розгромили ще 27 лютого. Втім, після удару українськими "Байрактарами", росіяни розмістили на тому ж місці нові вертольоти.

Щонайменше два рази в Чорнобаївці були знищені високі чини російської армії, в тому числі російський командувач 8-ї армії - генерал-лейтенант Андрій Мордвічев.

Водночас у російських військових вже сформувалася паніка від однієї лише думки про Чорнобаївку. Тому, щоб змусити військових йти на фронт, російські командири вдаються до брехні: нібито солдати будуть оборонятися, а не наступати.

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