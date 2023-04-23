Жінка зазначила, що не вагалася у своєму виборі.

Лави Збройних сил України поповнила колишня депутатка парламенту Швеції Керолайн Норденгріп. Вона служить в "Інтернаціональному легіоні".

Про своє рішення захищати Україну від російських окупантів Норденгріп повідомила у своєму Instagram. Жінка поскаржилася на українську бюрократію, бо на збір усіх підписів та печаток вона витратила три дні.

"Після трьох днів бюрократії стало ясно, що мене схвалили в регулярну армію, купа штампів", - написала колишній депутат в соцмережі.

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Норденгріп підписала контракт з ЗСУ і тепер стане кадровим солдатом у званні сержанта. Вона зазначила, що не вагалася ні секунди.

Керолайн Норденгріп - що відомо

Новому бійцю "інтернаціонального легіону" 42 роки. Вона родом з Боллебюгда. У парламенті Швеції вона була членом правої партії "Шведських демократів", а також працювала національним омбудсменом партії.

Політикиня з перших днів повномасштабного вторгнення РФ підтримувала Україну. Раніше вона відвідувала українські міста як парламентарій.

Інтернаціональний легіон - останні новини

Після повномасштабного вторгнення РФ в Україну деякі іноземці прийняли рішення захищати українські міста від окупантів. Президент Володимир Зеленський оголосив про створення "Інтернаціонального легіону", до якого увійшли іноземні бійці з 52 країн світу.

Вони разом з кадровими військовими української армії борються з російськими загарбниками і несуть втрати. Так, у боях за Україну загинув 45-річний доброволець з Польщі Міхал Журек. Він був командиром взводу інтернаціонального легіону Збройних Сил України.

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