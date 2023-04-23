Лави Збройних сил України поповнила колишня депутатка парламенту Швеції Керолайн Норденгріп. Вона служить в "Інтернаціональному легіоні".
Про своє рішення захищати Україну від російських окупантів Норденгріп повідомила у своєму Instagram. Жінка поскаржилася на українську бюрократію, бо на збір усіх підписів та печаток вона витратила три дні.
"Після трьох днів бюрократії стало ясно, що мене схвалили в регулярну армію, купа штампів", - написала колишній депутат в соцмережі.
Норденгріп підписала контракт з ЗСУ і тепер стане кадровим солдатом у званні сержанта. Вона зазначила, що не вагалася ні секунди.
Керолайн Норденгріп - що відомо
Новому бійцю "інтернаціонального легіону" 42 роки. Вона родом з Боллебюгда. У парламенті Швеції вона була членом правої партії "Шведських демократів", а також працювала національним омбудсменом партії.
Політикиня з перших днів повномасштабного вторгнення РФ підтримувала Україну. Раніше вона відвідувала українські міста як парламентарій.
Інтернаціональний легіон - останні новини
Після повномасштабного вторгнення РФ в Україну деякі іноземці прийняли рішення захищати українські міста від окупантів. Президент Володимир Зеленський оголосив про створення "Інтернаціонального легіону", до якого увійшли іноземні бійці з 52 країн світу.
Вони разом з кадровими військовими української армії борються з російськими загарбниками і несуть втрати. Так, у боях за Україну загинув 45-річний доброволець з Польщі Міхал Журек. Він був командиром взводу інтернаціонального легіону Збройних Сил України.