Зниження мобілізаційного віку: нардеп сказав, за яких обставин це може статися

В Україні є мобілізаційний ресурс, тому на сьогодні не йдеться про зниження мобілізаційного віку в Україні. Про це сказав народний депутат України Анатолій Остапенко із фракції "Слуга народу" на публічній дискусії "Мобілізація і довіра".

При цьому він зазначає, що якщо Росія піде на збільшення мобілізації, то в Україні доведеться розглядати питання про зниження мобілізаційного віку.

"Ми повинні розуміти, що період мобілізації у нас буде тривати ще довго. Поки буде ця війна. І ми розуміємо, що в певний момент наш ворог може застосувати збільшення мобілізаційного ресурсу і залучення його до війни. І ми можемо також тоді розглядати законопроєкти для того, щоб було знижено вік громадянина, який стає на захист батьківщини. Але я вважаю, що в нас ще є ресурси для того, щоб цього не робити", - наголосив Остапенко.

Він зазначив, що сьогодні в країні є багато військовослужбовців, які в запасі, які відслужили певний термін і вийшли на пенсію, але чомусь не залучені до захисту Батьківщини.

"У нас є дуже багато силових структур, які ми повинні, згідно з Конституцією, залучати до збройної відсічі агресії проти нашої держави. І, звісно, я вважаю, що ми повинні розробити залучення по різних рівнях до захисту Батьківщини, тих, які перебувають, як я сказав, на пенсії, але ще за віком повинні захищати державу", - сказав нардеп.

За його словами, можна говорити і про тих, хто проходили службу в силових структурах, але зараз не на службі.

Остапенко вважає, що треба працювати над залучення до війська добровольців та іноземців.

"Чому? Тому що ми вимиваємо з сільського господарства, з промисловості ті цінні кадри, які сьогодні повинні забезпечувати військо", - зазначив він.

Мобілізаційний вік в Україні: останні новини

Як повідомляв УНІАН, народний депутат від "Слуги народу", член Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський зазначав, що для зниження мобілізаційного віку ні у президента, ні у парламенту немає політичної волі. При цьому він наголошував, що таких законопроєктів не зареєстровано в парламенті.

Стосовно дозволу на виїзд з України 22-річних чоловіків та інформації про те, що начебто дуже багато хлопців цієї категорії виїхали з країни, Веніславський зауважив, що не вважає рішення щодо такого дозволу помилкою.

