У нас достатньо людей, щоб воювати 10 років і навіть більше, - нардеп

Проблемою, за словами народного обранця, є те, як змусити людей піти на фронт.

Україна має достатньо людських ресурсів, щоб воювати ще 10 років і більше, але проблема полягає в тому, що люди уникають мобілізації через страх. Про це в коментарі The Independent заявив голова Комітету Верховної Ради України з питань зовнішньої політики Олександр Мережко.

Коментуючи проблеми української мобілізації, він зауважив, що люди сприймають потрапляння до армії як квиток в один кінець. На думку нардепа, якби були ротації, і люди розуміли, що після року на фронті їх відпустять додому, охочих служити було з значно більше.

"Це питання психологічне, бо якщо подивитися на кількість чоловіків, у нас достатньо людських ресурсів, щоб продовжувати воювати 10 років і навіть більше. Ключова проблема полягає в тому, як керувати цими ресурсами та як створювати психологічні стимули, бо якщо ви бачите армію ухилянтів, вам самим не захочеться воювати", – заявив нардеп.

Як писав УНІАН, за даними ЗМІ, українське керівництво готується воювати ще принаймні 2-3 роки, оскільки прогресу в мирних переговорах немає. При цьому в Офісі президента не виключають сценарій, коли США остаточно відійдуть від підтримки України.

Також ми писали, що за даними нардепа Михайла Цимбалюка, близько 1,5 мільйона чоловіків мобілізаційного віку в Україні не поновили військово-облікові дані в ТЦК. За його словами, саме з цією категорією військовозобов’язаних найчастіше трапляються вуличні конфлікти та незаконні затримання.

